Ми не повинні відвертатися від конфлікту: Франція виділить Україні ще 200 млн

Міністр оборони Франції повідомив про рішення збільшити допомогу українській армії.

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Франція виділить Україні ще 200 млн / колаж: Главред, фото: Офіс Президента, pexels

У вівторок, 7 листопада, під час виступу перед Національними зборами Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про рішення виділити додаткову допомогу Україні. Зокрема, 200 мільйонів євро будуть виділені на те, щоб українська армія продовжила закупівлю французької техніки, відправлять їх до Фонду підтримки України.

За словами Лекорню, коригування кредитів на поточний 2023 рік можливе завдяки запланованому фінансовому законопроєкту, повідомляють у Franceinfo.

Також Міністр оборони заявив перед зборами, що голосування за поправку, яка відкрила можливість надання 200 мільйонів євро допомоги, допоможе Франції почати нову стратегію придбання техніки для української армії.

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Розкриваючи подробиці про закладання бюджету Міністерства оборони на 2024 рік, який планується збільшити на 7,5 % (3,3 мільярда євро), Лекорню додав:

Війна в Україні - це конлікт, від якого ми не повинні відвертатися. Відволікаючи.

Нагадаємо, вчора, 7 листопада, демократи в Сенаті США заблокували зусилля республіканців отримати швидке схвалення законопроекту про надання допомоги Ізраїлю, який не передбачає допомоги у війні України проти Росії.

Також у Словаччині перемогу на виборах здобула партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами. Внаслідок цього уряд Словаччини припинило надання військової допомоги Україні.

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