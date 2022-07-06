УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Де буде ключова битва за Донбас та чи варто ворогові розраховувати на успіх: відповідь експерта

6 липня 2022, 23:33

Найбільш боєздатне угруповання росіяни розмістили в районі Богородичного і Святогірська.

українська армія, Донбас
Де буде наступна битва за Донбас / Reuters

Наступна ключова битва за Донбас може статися в районі міста Слов'янськ, так як руху ворога в напрямку Сіверська швидше за все не буде, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю 24 каналу.

За словами експерта, наразі все йде до того, що росіянам не вдасться досягти успіхів. ЗСУ завдаватимуть потужних ударів по ворогу, створюючи "серйозні неприємності" групі військ, що розташовувалася на позиціях північніше і північно-західніше від Сіверська – в районі Ямполя.

"Це потрібно для того, щоб російські війська не могли повною мірою зосередитися на Слов'янському напрямку і атакувати його з трьох сторін. Зараз можна побачити саме такі спроби атакувати передмістя Слов'янська", - зазначив Мусієнко.

Найбільш боєздатне угруповання росіяни розмістили в районі Богородичного і Святогірська. Ворожі війська стоять і за Ізюмом: саме звідти вони також розвивають наступ.

"На Ізюмський напрямок окупанти перекидали елітні частини, зокрема десантників, спецпризначенців, вагнерівців тощо. При цьому на підступах до Слов'янська вони не мали ніякого вагомого успіху, починаючи з кінця квітня – початку травня. Я не думаю, що зараз вони зможуть розвинути там таку серйозну наступальну активність", – вважає експерт.

Ситуація в Лисичанську

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович 2 червня попереджав про дуже складну ситуацію в Лисичанську. Тоді, за його словами, окупанти РФ були на південних околицях міста і ще не потрапили в центр Лисичанська.

У неділю вранці, 3 липня, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що російські окупаційні війська продовжують рухатися і закріплюватися в Лисичанську. Адміністративні будівлі міста повністю зруйновані.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто.

Новини Донбасу онлайн

війна в Україні військова агресія РФ Олександр Мусієнко новини Донбасу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:51

Прикмети на 7 липня: що не можна робити на Івана Купала і як не потрапити в біду

00:36

"Це просто нестерпно": Юрій Горбунов зізнався, куди вивіз Катю Осадчу і дітей під час війни

06 липня, середа
23:59

Панін поскаржився на погрози через проукраїнську позицію

23:59

Нові правила для військовозобов'язаних: Арестович присоромив українців за "зраду"Відео

23:37

Вдова Кобзона розповіла правду про "вмираючого" Мойсеєва

Реклама
23:33

Де буде ключова битва за Донбас та чи варто ворогові розраховувати на успіх: відповідь експертаВідео

23:03

Під Запоріжжям агресори доручили екстамаді боротися з алкоголізмом своїх солдатів

22:59

Луганська область не окупована на 100%: Гайдай розповів, що насправді відбуваєтьсяВідео

22:58

У РФ формують загони "бойових зеків" і відправляють воювати в Україну - BildВідео

22:58

Запрацювала західна артилерія, ЗСУ завдають дуже відчутних ударів - ЗеленськийВідео

22:36

У розвідці США озвучили три сценарії розвитку війни в УкраїніВідео

22:35

У родині Періс Хілтон несподіване поповнення: "Ми не можемо бути ще щасливішими!"

22:27

Колишня Володимира Кличка зізналася, що страждала від алкоголізму і заборонених речовинВідео

21:58

В Україні впали ціни на паливо: яка вартість бензину і дизеляВідео

21:53

Нищівні удари HIMARS: у західній розвідці не вірять у нове просування РФ в УкраїніВідео

21:50

Бояться ЗСУ: Росія використовує "пастки" для захисту Кримського мосту - дослідження

21:44

"Весілля року": український ведучий знайшов ідеальну пару для путіністки Єгорової

21:12

"Зупиніться! 2.0": Янукович виліз і знову зажадав не воювати "до останнього українця"Відео

21:09

Скадовськ здригнувся від потужних вибухів: зруйновано будинок, постраждала дитинаВідео

20:57

Зеленський назвав ключову умову завершення війни в УкраїніВідео

Реклама
20:36

У Зеленського зробили заяву з приводу можливої участі Путіна на саміті G20Відео

20:35

Вулицями "плавають" машини, переходи під водою: потужна злива паралізував КиївВідео

20:30

Російський потяг у вогні котиться в прірву: Арестович спрогнозував, що чекає окупантів у боях з ЗСУВідео

20:27

"Без голови, без ніг, без тулуба": окупанти в істериці від колосальних втрат в УкраїніВідео

20:25

Спалили рідну хату, згубили всю сім'ю: на Одещині російська ракета позбавила жінку мами, батька і брата

20:15

Гороскоп на завтра 7 липня 2022: Дівам - везіння, Терезам - важливі новини, Стрільцям - вдалі збігиВідео

19:59

Зі святом Івана Купала - листівки, привітання та картинки

19:53

Будуть притягувати гроші магнітом: 3 знака зодіаку, котрим посміхнеться велика удача в липніВідео

19:52

"Це лише початок": експерт назвав причину та строки військового "колапсу" в РосіїВідео

19:51

Зламали плани Путіна: в ОП розповіли про "жахливі" втрати РФ після ударів HIMARSВідео

19:49

Трансгендерний актор Елліот Пейдж похвалився новим фото на паспорт

19:40

В України з'явився шанс на проведення Євробачення-2023

19:32

"Для нас танцює Тіна Канделакі": Собчак зняла на відео танець живота

19:10

У Держдумі відзначилися черговим перлом: налякали США захопленням одного зі штатів

18:56

Окупанти нарвалися на відповідь під Слов'янськом: ЗСУ відбили штурм, у ворога втратиВідео

18:41

64-річна Мішель Пфайффер показала обличчя без макіяжу і ретуші: "Щаслива, щаслива я"

18:37

Сталевий кулак для ЗСУ: у ФРН вимагають передати Україні 200 потужних БТРВідео

18:37

У Росії все піддається дресируваннюПогляд

18:29

Астролог розповіла, які зміни чекають кожен знак Зодіаку на Івана КупалаВідео

18:29

"Злив" розмови Путіна з Макроном: у МЗС України різко відреагували на істерику ЛавроваВідео

Реклама
18:24

"Нехай під бомби йдуть сини Лукавого": білоруські матері влаштували яскраву антивоєнну акціюВідео

18:01

Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки: Шольц назвав умовуВідео

17:58

У Зеленського жорстко відповіли на заяву спікера Держдуми щодо поїздок в "ЛДНР"Відео

17:28

"Та ви там нікому не потрібні": футболіста збірної Росії зганьбили через УкраїнуВідео

17:27

Лавров в істериці через опубліковану Францією розмову з Путіним: "нам не соромно"Відео

17:27

Ні дня без скандалу: 4 знака зодіаку - чоловіки з поганим характеромВідео

17:23

Зеленський пояснив скандал з довідками для військовозобов'язаних і назвав причинуВідео

17:04

Брітні Спірс без бюстгальтера показала, як проводить медовий місяць з молодим чоловікомВідео

16:42

Подробиці потужних вибухів у Херсоні: знищено склади окупантів РФВідео

16:27

Дзеркальна дата 07.07: що потрібно робити для привернення удачі

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти