Де буде ключова битва за Донбас та чи варто ворогові розраховувати на успіх: відповідь експерта

Де буде наступна битва за Донбас / Reuters

Наступна ключова битва за Донбас може статися в районі міста Слов'янськ, так як руху ворога в напрямку Сіверська швидше за все не буде, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю 24 каналу.

За словами експерта, наразі все йде до того, що росіянам не вдасться досягти успіхів. ЗСУ завдаватимуть потужних ударів по ворогу, створюючи "серйозні неприємності" групі військ, що розташовувалася на позиціях північніше і північно-західніше від Сіверська – в районі Ямполя.

"Це потрібно для того, щоб російські війська не могли повною мірою зосередитися на Слов'янському напрямку і атакувати його з трьох сторін. Зараз можна побачити саме такі спроби атакувати передмістя Слов'янська", - зазначив Мусієнко.

Найбільш боєздатне угруповання росіяни розмістили в районі Богородичного і Святогірська. Ворожі війська стоять і за Ізюмом: саме звідти вони також розвивають наступ.



"На Ізюмський напрямок окупанти перекидали елітні частини, зокрема десантників, спецпризначенців, вагнерівців тощо. При цьому на підступах до Слов'янська вони не мали ніякого вагомого успіху, починаючи з кінця квітня – початку травня. Я не думаю, що зараз вони зможуть розвинути там таку серйозну наступальну активність", – вважає експерт.

Ситуація в Лисичанську

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович 2 червня попереджав про дуже складну ситуацію в Лисичанську. Тоді, за його словами, окупанти РФ були на південних околицях міста і ще не потрапили в центр Лисичанська.

У неділю вранці, 3 липня, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що російські окупаційні війська продовжують рухатися і закріплюватися в Лисичанську. Адміністративні будівлі міста повністю зруйновані.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто.

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