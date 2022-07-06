На Донбасі нацгвардієць під обстрілами врятував понад 500 бійців

Військовий водій вивіз сотні бійців у безпечну зону на Донбасі / Фото facebook.com/mvs.gov.ua

Військовий водій Національної гвардії України під обстрілом врятував понад 500 бійців. Він виконував бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення в Донецькій області з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Як розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України, Сергій родом з Кропивницького. Чоловік вивіз у безпечну зону сотні поранених побратимів з Національної гвардії та інших військових підрозділів.

"Ось дивись, в мирному житті професія водія у нас вважається пересічною, звичайною. А на війні немає другорядної роботи. Кожен – кухар, медик, водій – одиниця стратегічна. Під час військових дій важливість кожного збільшується в сто крат. Там кожен герой. Але ніхто, віриш, ніхто себе таким не вважає. Просто самовіддано роблять свою справу", – розповів він.

Сергій вступив до лав Нацгвардії ще в 1999 році. У нього за спиною тисячі кілометрів доріг під час виконання службово-бойових завдань. У 2014-му, 2015-му, 2017-му та 2018 роках ніс службу в районі проведення АТО/ООС.

Фото facebook.com/mvs.gov.ua

Фото facebook.com/mvs.gov.ua

Як повідомляв Главред, український боєць Національної гвардії героїчно врятував своїх побратимів під час виконання бойового завдання, коли їх підрозділ накрило артилерійським вогнем.

Згодом виявилося, що саме перша допомога та оперативна евакуація врятували життя постраждалим. Сам же Владислав вважає, що нічого героїчного він не зробив.

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