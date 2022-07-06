Рятував бійців під обстрілами і брав полонених: на Донбасі загинув 21-річний медик

На Донбасі ворожі снаряди вбили 21-річного медика/ НГУ

На Донеччині під селом Солодке під час ворожого артобстрілу загинув 21-річний гвардійський медик Василь Мариніч, який рятував життя українським військовим та цивільним, часто ризикуючи власним життям.

Підрозділ Нацгвардії, який тримав лінію оборони у Солодкому, потрапив під час бою під артилерійський обстріл окупантів, що й обірвало життя медика. Бійця посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеню". Про це розповідає пресслужба Нацгвардії України у Facebook.

Василь Мариніч був родом з села Тараски Хмільницького району Вінницької області.

Як розповідають в НГУ, Мариніч часто проявляв мужність на фронті й, не дивлячись на кулі, які свистіли над головою, витягував поранених побратимів з поля бою.

Мариніч не мав страху перед ворогом, і вже за вісім місяців після того, як став бойовим медиком в одній із військових частин Нацгвардії, вирушив на Донбас.

Побратими досі йому вдячні за врятовані життя. Так, одного разу під час важких боїв у Солодкому Василь витяг на собі з-під обстрілів поранених командирів нацгвардійців.

"Я пам’ятаю, що мене витягував сержант Мариніч. Він надав мені медичну допомогу – перетягнув турнікетом ногу, тампонував її. Завдяки йому я живий. Того дня я зазнав важких поранень. Від болю, шоку – знепритомнів. Всі думали, що я вже мертвий. Все життя тебе пам’ятатиму, друже", – пригадує побратим Антон.

На Донбасі загинув 21-річний медик/ НГУ

Проте медик не лише сміливо рятував побратимів, а й вміло воював. Одного разу під час загострення під Солодким він допоміг взяти у полон групу окупантів.

Раніше повідомлялося, що військовий водій Національної гвардії України під обстрілом врятував понад 500 бійців. Він виконував бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення в Донецькій області з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Нагадаємо, українські військові зупинили наступ окупантів і відтіснили ворога біля сіл Долина, Верхньокам’янське, Білогорівка, Григорівка, Новолуганське, Спірне, Вершина на Донеччині, а також біля села Лозового на Херсонщині. Поблизу ще декількох населених пунктів, де противник намагається штурмувати, зараз тривають бойові дії.

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