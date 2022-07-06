Основна битва за Донбас відбудеться у Слов'янську - британська розвідка

Російська армія перекинула під Слов'янськ основні свої сили після захоплення Лисичанська.
Російська армія після захоплення Лисичанська буде намагатися взяти Слов'янськ. Туди окупанти вже перекинули основні свої сили. Битва за місто може стати основною у битві за весь Донбас. Про це заявили у Міністерстві оборони Великобританії.
"Оскільки місто також знаходиться під загрозою з боку Центральної і Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, РФ зміцнює свій контроль над Луганщиною. На ізюмський напрямок окупанти перекинули більшу частину східної і західної груп військ, які у них залишились.
За даними британської розвідки, протягом тижня російські війська просунулись на 5 км по головній дорозі Е40 від Ізюма. Однак пройти далі їм не вдалося, бо українські військові вдарили по ним. Повідомляється, що ворог знаходиться у 16 км на північ від Слов'янська.
Нагадаємо, вирішальна битва за Україну не відбудеться на Донбасі, усе станеться на півдні. Британський військовий експерт вважає, що бої можуть точитися у Херсоні. На сході РФ завдає основного удару, намагаючись вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.
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Захоплення Лисичанська військами РФ
3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.
До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто. Лисичанськ був останнім великим населеним пунктом Луганщини, який перебував під контролем України.
Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.
Потім луганський губернатор Сергій Гайдай говорив, що солдатам і офіцерам українській армії вдалося відступити з Лисичанська на заздалегідь підготовлені і укріплені позиції без втрат.
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