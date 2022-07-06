УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Основна битва за Донбас відбудеться у Слов'янську - британська розвідка

6 липня 2022, 09:52

Російська армія перекинула під Слов'янськ основні свої сили після захоплення Лисичанська.

Славянск, российские войска
У Слов'янську відбудеться основна битва за Донбас / npr.org

Російська армія після захоплення Лисичанська буде намагатися взяти Слов'янськ. Туди окупанти вже перекинули основні свої сили. Битва за місто може стати основною у битві за весь Донбас. Про це заявили у Міністерстві оборони Великобританії.

"Оскільки місто також знаходиться під загрозою з боку Центральної і Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, РФ зміцнює свій контроль над Луганщиною. На ізюмський напрямок окупанти перекинули більшу частину східної і західної груп військ, які у них залишились.

За даними британської розвідки, протягом тижня російські війська просунулись на 5 км по головній дорозі Е40 від Ізюма. Однак пройти далі їм не вдалося, бо українські військові вдарили по ним. Повідомляється, що ворог знаходиться у 16 км на північ від Слов'янська.

Нагадаємо, вирішальна битва за Україну не відбудеться на Донбасі, усе станеться на півдні. Британський військовий експерт вважає, що бої можуть точитися у Херсоні. На сході РФ завдає основного удару, намагаючись вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

читайте такожРФ хоче провести "референдум" про приєднання Донбасу: він може відбутися в серпні - ЗМІ

Захоплення Лисичанська військами РФ

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто. Лисичанськ був останнім великим населеним пунктом Луганщини, який перебував під контролем України.

Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

Потім луганський губернатор Сергій Гайдай говорив, що солдатам і офіцерам українській армії вдалося відступити з Лисичанська на заздалегідь підготовлені і укріплені позиції без втрат.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини:

війна в Україні Слов'янськ російське вторгнення війна на Донбасі новини Донбасу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:40

ЗСУ знищили "російськомирця" Єлізарова, який прославляв "ЛНР" у пам’ятниках

10:15

На Донбасі нацгвардієць під обстрілами врятував понад 500 бійцівВідео

09:56

Установки HIMARS і CAESAR переломлять хід війни, але за кілька місяців – Sky NewsВідео

09:52

Основна битва за Донбас відбудеться у Слов'янську - британська розвідкаВідео

09:38

"Він не в комі, ще ходить": мольфарка спрогнозувала, коли помре Путін

Реклама
08:53

ЗСУ зупинили наступ ворога біля 8 населених пунктів: у росіян значні втрати – ГенштабВідео

08:46

В РФ повертається державний антисемітизмПогляд

08:37

У Харкові російська ракета вбила бразильську модель і снайпера, яка воювала за Україну — ЗМІ

08:33

Як прибрати негативну енергію з дому: найпростіший і ефективний спосіб

08:29

Гороскоп на сьогодні 6 липня 2022: Тільцям - велика удача, Скорпіонам - інтриги, Водоліям - грошове чуття

08:10

Авіація ЗСУ "покришила" окупантів на Херсонщині: вдарили по опорних пунктахВідео

08:00

Як приготувати смачну настоянку зі смородини: простий рецептВідео

07:45

Змогли зупинити наступ танків РФ: у боях за Україну загинув білоруський доброволець Іван "Брест"

07:20

Хлопці, йдіть до Путіна!Погляд

07:15

Моцарт vs Вагнер: добровольці зі США створили угруповання для допомоги українським військовим

06:47

Кремль готується до затяжної війни: аналітики ISW назвали мету вторгнення Путіна в Україну

06:02

Лукашенко просто хоче вижити - інтерв'ю з військовим експертом Сергієм ГрабськимВідео

05:37

Воювати не доведеться: коли і як Росія поверне Крим Україні – прогноз астрологаВідео

05:20

Найсмачніше і дуже просте імператорське варення зі смородини: простий рецептВідео

04:50

Долар злетить до 40 гривень: названо умову стрімкої девальваціїВідео

Реклама
04:15

У моду на літо 2022 повернулася чарівна коротка стрижка боб в стилі принцеси Діани

03:42

Як зараз виглядає головна героїня міні-серіалу Корольок - пташка співоча - 59-річна Айдан Шенер

03:17

"Відчуття, що ми не живемо": Астаф'єва в романтичному образі налякала фанатів сумними роздумами

03:12

Віддасть Путіну війська і втратить владу: Жданов пояснив, у яку пастку втягують ЛукашенкаВідео

02:40

Військовий експерт розповів, звідки у Путіна з'явився новий страх

02:15

Дивовижна схожість: у мережі з'явилися фото дворічної онуки Алли Пугачової

02:10

Вируватиме найсильніший шторм в Україні: синоптики попередили про новий циклон на Івана КупалаВідео

01:37

Як знищити Кримський міст: Тука пояснив, з чого ЗСУ варто почати руйнування естакади

00:51

Російська журналістка розповіла, з чим Лорак повинна повернутися в РФ

00:51

Прикмети на 6 липня: що не можна робити перед Івана Купала і як захистити будинок від бідВідео

00:07

Цілили у важливий об'єкт: подробиці ракетного удару РФ по Хмельницькій областіВідео

00:01

Шеф-редактор Дизель Шоу вибачився за "політичну хвойду" перед Мішиною

05 липня, вівторок
23:37

59-річний Квентін Тарантіно вдруге став батьком

23:34

Російська армія досягла свого піку: Арестович здивував прогнозомВідео

23:22

Обмеження переміщень по країні: Мережа вибухнула мемами через рішення ГенштабуФотоВідео

23:06

"Як це розвидіти":" прес-алкаше" Захарова еротично спробувала поїсти полуниці, але у неї не вийшлоВідео

22:49

Окупанти завдали масивного ракетного удару по Україні: ППО відпрацювалиВідео

22:35

В РНБО спрогнозували зміну влади у РФ і розповіли про наступника ПутінаВідео

22:28

На Землю обрушилася сильна магнітна буря: як врятувати своє здоров'яВідео

22:15

48-річна Вікторія Бекхем показала себе в мереживах і латексі на обкладинці модного глянцю

Реклама
21:59

Заборона на виїзд військовозобов'язаних: у Раді анонсували скасування і назвали терміниВідео

21:45

"Не приймати без мене рішень": Зеленський суворо відповів на обмеження для військовозобов'язанихВідео

21:43

Перемога України у війні з РФ: Данілов назвав головну умову і ймовірні терміниВідео

21:38

"Гріхи замолює": Приходько наїхала на Лободу за її візит до ІрпеняВідео

21:34

РФ перекинула в Україну останній підрозділ, який ще не був на війні – АрестовичВідео

21:21

Росія захотіла повернути частину Баренцева моря: у Норвегії жорстко відповілиВідео

20:59

Ракетний удар РФ: на Хмельниччині розповіли про "прильоти"

20:52

Як замінити кондиціонер для прання: 3 ефективних способи замість "магазинної хімії"

20:40

"Ми знаємо тільки 10%": у Німеччині виявили 200 російських шпигунів і їх куратора - Bild

20:35

У Міноборони анонсували цифровізацію військового обліку через ДіюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти