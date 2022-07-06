Основна битва за Донбас відбудеться у Слов'янську - британська розвідка

У Слов'янську відбудеться основна битва за Донбас / npr.org

Російська армія після захоплення Лисичанська буде намагатися взяти Слов'янськ. Туди окупанти вже перекинули основні свої сили. Битва за місто може стати основною у битві за весь Донбас. Про це заявили у Міністерстві оборони Великобританії.

"Оскільки місто також знаходиться під загрозою з боку Центральної і Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, РФ зміцнює свій контроль над Луганщиною. На ізюмський напрямок окупанти перекинули більшу частину східної і західної груп військ, які у них залишились.

За даними британської розвідки, протягом тижня російські війська просунулись на 5 км по головній дорозі Е40 від Ізюма. Однак пройти далі їм не вдалося, бо українські військові вдарили по ним. Повідомляється, що ворог знаходиться у 16 км на північ від Слов'янська.

Нагадаємо, вирішальна битва за Україну не відбудеться на Донбасі, усе станеться на півдні. Британський військовий експерт вважає, що бої можуть точитися у Херсоні. На сході РФ завдає основного удару, намагаючись вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

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Захоплення Лисичанська військами РФ

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто. Лисичанськ був останнім великим населеним пунктом Луганщини, який перебував під контролем України.

Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

Потім луганський губернатор Сергій Гайдай говорив, що солдатам і офіцерам українській армії вдалося відступити з Лисичанська на заздалегідь підготовлені і укріплені позиції без втрат.

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