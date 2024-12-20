Євросоюз не хоче вводити миротворців в Україну без підтримки США - ЗМІ

Зеленський не буде публічно розкривати деталей обговорень із західними країнами щодо можливих гарантій безпеки.

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ЄС не хоче вводити миротворців в Україну без підтримки США / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

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Єврочиновники висувають довгострокові пропозиції щодо підтримки України

Ініціатива Макрона щодо миротворців в Україні

Країни Євросоюзу розійшлися в думках щодо того, чи готові вони надати Україні довгострокові гарантії безпеки від Росії без участі США. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський попередив, що гарантії безпеки тільки від європейських країн, без участі США, не будуть "достатніми" для забезпечення довгострокового захисту України від подальшої російської агресії.

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Зеленський також сказав, що не буде публічно розкривати жодних деталей обговорень із західними країнами щодо можливих гарантій безпеки.

Як розповіли FT чиновники, обізнані про перебіг переговорів, деякі лідери висували довгострокові пропозиції щодо підтримки України, але думки про те, що Європа може продовжувати надавати гарантії безпеки без підтримки США, розійшлися.

"Обов'язкові гарантії безпеки від європейських столиць, які потенційно втягнуть їх у війну з Росією, якщо Україна знову зазнає нападу, нездійсненні без гарантії того, що США підтримають ці європейські армії", - цитує FT слова чиновників.

Як зазначає видання, раніше президент Франції Еммануель Макрон висунув ідею відправки європейських військ в Україну для забезпечення дотримання можливої мирної угоди, "але багато інших столиць ЄС ставляться до цієї ідеї з глибоким скептицизмом, і незрозуміло, чи будуть такі миротворчі сили доповнювати або замінювати собою гарантії безпеки".

Відправлення миротворців в Україну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Німеччина готова розглянути можливість відправки своїх миротворців в Україну. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Також відомо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що досить складно досягти консенсусу щодо відправки миротворчих сил в Україну з 27 державами-членами Євросоюзу.

Крім того, директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що військовий контингент миротворчої місії може налічувати від 100 до 150 тисяч, оптимально десь 120 тисяч.

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