Німеччина може відправити миротворців в Україну: названо умови

Однією з умов введення миротворців в Україну є припинення вогню.

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Німеччина назвала умови відкправки миротворців / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 241-ша окрема бригада територіальної оборони

Німеччина готова розглянути можливість відправки своїх миротворців в Україну. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Reuters.

Водночас він зазначив, що Україна та РФ мають прийняти відповідний мандат.

"Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і ЄС повинні будуть обговорити, як можна забезпечити такий мир, таке припинення вогню. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відігравала б тут певну роль", - сказав Пісторіус. відео дня

Відправка миротворців в Україну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 18 грудня у Брюсселі відбудеться зустріч західних лідерів, які планують обговорити можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії на Україну.

Також відомо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що досить складно досягти консенсусу щодо відправки миротворчих сил в Україну з 27 державами-членами Євросоюзу.

Крім того, директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що військовий контингент миротворчої місії може налічувати від 100 до 150 тисяч, оптимально десь 120 тисяч.

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