"Німеччина готова": в Берліні прокоментували введення миротворців в Україну

Участь Німеччини в місії залежатиме від деталей угоди, умов припинення вогню і мандату, який має бути схвалений як Україною, так і Росією.

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Пісторіус розповів про роль західних миротворців у війні проти в Україні / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Facebook Boris Pistorius

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За яких умов німці відправлять миротворців в Україну

Німеччина може зіграти роль у припиненні війни в Україні

Німеччина готова відправити своїх миротворців в Україну, однак лише за умови, що РФ погодиться на таку місію.

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може зіграти ключову роль у забезпеченні угоди про припинення вогню між Україною та Росією. Однією з можливих форм участі є розміщення німецьких миротворців, пише Reuters.

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Він також зазначив, що говорити про присутність західних військ в Україні ще зарано, оскільки переговори щодо припинення вогню поки не ведуться.

"Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західне співтовариство, партнери по НАТО, потенційно Організація Об'єднаних Націй і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як можна забезпечити такий мир, таке припинення вогню. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відігравала б тут певну роль", - зазначив німецький міністр.

Міністр підкреслив, що всі деталі будуть вирішуватися залежно від розвитку переговорного процесу. Миротворча місія може стати частиною майбутнього врегулювання, але тільки за спільної згоди сторін конфлікту.

"З моєї відповіді ви можете сказати, що питань зараз набагато більше, ніж відповідей. І тому я не можу дати вам вичерпної відповіді", - підсумував він.

Введення миротворців в Україну - останні новини

Як писало Politico, у ЄС заговорили про завершення війни та введення миротворців в Україну. Європа має зіграти активну роль у потенційній майбутній угоді про припинення війни, залучивши для цього свій контингент.

Згодом, як писав Главред, експерт Володимир Горбач припустив, чи наважиться Росія вдарити по миротворцях. Згода Москви не потрібна для запрошення миротворчих груп в Україну, нагадав він.

Попри все, він таки сумнівається у введенні миротворців в Україну. Річ у тім, що для контролю кордону потрібен дуже великий контингент військових.

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Хто такий Борис Пісторіус? Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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