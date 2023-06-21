Евакуація із Генічеська: окупанти отримують смс-інструкції в разі наступу ЗСУ

Окупанти поширюють інформацію щодо евакуації на випадок прориву українських військових.

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Окупанти готують до евакуації на Херсонщині / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, armyinform.ua, ua.depositphotos.com

Евакуацію планують окупанти у тимчасово окупованому Генічеську, що на Херсонщині. Таким чином, якщо українська армія буде наступати, то російська готується до втечі із окупованої території.

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, російська окупаційна армія активно розповсюджує інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗСУ.

Так, у тимчасово окупованому Генічеську на мобільні телефони колаборантів надходять SMS-повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.

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Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ пішли в наступ і серйозно просунулися під Бахмутом. Українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на Східному фронті.

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ. Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

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