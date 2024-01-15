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"Це вам за Дніпро": у ЗСУ побічно підтвердили знищення А-50 та Іл-22 над Азовським морем

Анна Ярославська
15 січня 2024, 08:44оновлено 15 січня, 09:31
Микола Олещук опублікував допис, присвячений ракетному удару росіян по багатоповерхівці в Дніпрі, який стався 14 січня 2023 року.
Микола Олещук, літак а-50, ракета
Олещук натякнув, що ЗСУ знищили російські літаки / Кооллаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук побічно підтвердив знищення російських літаків над Азовським морем 14 січня.

Вранці в понеділок він опублікував у Telegram траурний пост, присвячений ракетному удару росіян по багатоповерхівці в Дніпрі, який стався 14 січня 2023 року.

"Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P. S. Поки без деталей", - написав командувач ПС ЗСУ.

відео дня
Скріншот
Скріншот / t.me/MykolaOleshchuk

Тим часом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко уточнив деталі інциденту.

"Системою ППО Patriot 14.01.2024 близько 21:00 було завдано вогневе ураження двох літаках вкс рф, а саме - літаку ДРЛВ А-50 і бомбардувальнику Іл-22, що знаходилися над акваторією Азовського моря", - написав він у Telegam.

За попередніми даними, А-50 збитий, а Іл-22 підбитий, проте знаходився в повітрі й намагався дістатися до найближчого аеродрому. Після початку пониження в районі Керчі Іл-22 зник з радарів.

Андрющенко також показав фото А-50 за 27 грудня 2023 року.

"Фотографія нашого Маріупольського опору із зазначенням місця посадки, які ми отримали в порядку полювання на льотчиків. Тепер - в архів. Із задоволенням. Хто там наступний?", - зазначив він.

Літак РФ
Фото: t.me/andriyshTime
Літак РФ
Фото: t.me/andriyshTime
'Це вам за Дніпро': у ЗСУ побічно підтвердили знищення А-50 та Іл-22 над Азовським морем
Фото: t.me/andriyshTime

Андрющенко також прокоментував заяви російської сторони про те, що літаки були збиті нібито в результаті "дружнього вогню". Радник мера Маріуполя вважає, що саме цю версію вони просуватимуть і далі.

"Тому що якщо підтвердити "Patriot", це майже автоматично отримати небажання, відмову літати з Краснодарського краю (щонайменше) до лінії фронту. Зокрема, аеродром в Приморсько-Ахтарську стає швидше виставковим, ніж бойовим як зараз. Тому, попри сім (!) збитих літаків ворога, вони будуть наполегливо мовчати або говорити про "дружній вогонь", - вважає він.

Що говорять у РФ

Російський Telegram-канал Fighterbomber підтвердив збиття літаків РФ над Азовським морем. При цьому там не стали коментувати заяви Z-пабліків про те, що на борту А-50 був сам автор каналу Fighterbomber.

"Пішла чутка, що на борту А-50 був Іван Іванов, більш відомий як Fighterbomber. Сподіваємося, що незабаром він вийде на зв'язок і спростує повідомлення", - пишуть у Мережі.

Скріншот
Скріншот
Іван Іванов
Іван Іванов, відомий як Fighterbomber / Фото: instagram.com/fighter_bomber

На каналі Fighterbomber зазначили: "Трагедія вона завжди трагедія. Особливо коли вона такого масштабу. Хто б там не знаходився. Хто винен у загибелі льотчиків, ми, найімовірніше, не дізнаємося".

Скріншот

Раніше аналітики "OSINT Бджоли" повідомляли, що російський телеграм-канал Fighterbomber веде капітан Збройних сил РФ Ілля Туманов, зареєстрований у Воронежі. Його псевдонім "Сон".

Аналітикам стало відомо, що щонайменше до початку 2020 року Туманов служив на військовому аеродромі "Балтімор" у Воронежі. Він був помічником штурмана ескадрильї на винищувачі-бомбардувальнику Су-34.

Туманов воював у Сирії. При цьому він судився з військовою частиною, тому що в 2019 році його нібито не забезпечили житлом і харчуванням під час командно-штабних навчань в Сирії.

ЗСУ "відминусували" російські "СУшки"

24 грудня Повітряні Сили Збройних сил України із ЗРК збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.

22 грудня представник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені українськими військовими. Ці літаки давно не з'являлися в статистиці втрат РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що збиття Силами оборони України одразу трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 російських окупантів викликало в країні-агресорі значне занепокоєння.

Авіаційний експерт, аналітик, колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап пояснив, що втрата одразу чотирьох літаків - дуже серйозна для окупантів.

"Росіяни збирають приблизно 8 літаків Су-34 на рік. Фактично за кілька днів була знищена піврічна програма випуску", - сказав Криволап.

У січні стало відомо, що на аеродромі "Шагол" в російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. До інциденту має відношення Головне управління розвідки Міноборони України.

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