"Кінець авіаційного щастя": РФ втратила 30% своїх бомбардувальників Су-34

Росіяни зараз перебувають у стані повного шоку, оскільки дуже пишалися своєю системою радіолокаційної протидії "Хібіни".

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Втрата літаків Су-34 - це серйозна втрата для Росії, заявив Костянтин Криволап / Колаж: Вікіпедія, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Наприкінці грудня українські військові збили чотири російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувач Су-30. Авіаційний експерт, аналітик, колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап пояснив, наскільки серйозна для Росії втрата цих літаків.

За його словами, країна-агресор за кілька днів втратила свою піврічну програму випуску літаків.

"Втрата літаків Су-34-це серйозна втрата для Росії. Літаки виробляються на Новосибірському авіаційному заводі, за 17 років там зібрали близько 140 таких машин. Росіяни збирають приблизно 8 літаків Су-34 на рік. Фактично за кілька днів була знищена піврічна програма випуску", - сказав Криволап в інтерв'ю Главреду. відео дня

Експерт нагадав, що раніше було збито 26 літаків Су-34, тепер - ще чотири. Разом виходить 30 збитих російських "пташок".

"До початку повномасштабного військового вторгнення у Росії було 104-105 літаків Су-34. І, таким чином, зараз знищено фактично 30% цих бомбардувальників. Це дуже серйозно. Втрата чотирьох літаків за один "присід" – вже мінус 4% від усього потенціалу. Якщо подібні події будуть відбуватися щодня або раз на тиждень, авіаційне щастя росіян дуже швидко закінчиться", - сказав Криволап.

Авіаційний експерт зазначив, що росіяни зараз перебувають у стані повного шоку, оскільки дуже пишалися своєю системою радіолокаційної протидії Хібіни, яка була встановлена саме на тих самих Су-34 і Су-30.

"Влітку вони помпезно розповідали, як модернізували Хібіни з урахуванням українських реалій та досвіду застосування літаків у бойових умовах. Дуже пишалися, говорили, що в результаті роботи даної системи, коли до літака підлітає ракета, а в цей момент він немов пропадає з екранів локаторів. Мовляв, ось так хитро вони зробили так, що виникає такий ефект. Росіяни говорили про те, що літак Су-34 зникає з екранів ворожих радарів. Прекрасна заява, так і є - він тоне в морі, й тому зникає. І, я думаю, тепер до тих, хто розробляв цей комплекс і модифікацію, поїхала серйозна делегація, яка дуже хоче запитати, а як же так вийшло", - резюмував Криволап.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Довідка. "Хібіни" (виріб Л-175) - радянський/російський багатофункціональний бортовий авіаційний комплекс радіоелектронної боротьби, створений в рамках дослідно-конструкторських робіт (ОКР) "Хібіни" Калузьким науково-дослідним радіотехнічним інститутом.

Комплекс призначений для захисту літаків від авіаційних і протиповітряних засобів ураження шляхом радіопеленгації зондуючого сигналу РЛС противника, з подальшим спотворенням параметрів відбитого сигналу.

Орієнтовна вартість одного контейнерного комплекту Л175В становить 1,4 млн доларів (у цінах 2013 року).

ЗСУ "відминусували" російські "СУшки"

24 грудня Повітряні сили Збройних сил України із ЗРК збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.

22 грудня представник ВВС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені українськими військовими. Ці літаки давно не з'являлися в статистиці втрат РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що збиття Силами оборони України одразу трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 російських окупантів викликало в країні-агресорі значне занепокоєння.

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