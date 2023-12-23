У РФ істерика через збиття трьох Су-34 біля Кринок: в ISW розповіли деталі

Аналітики ISW нагадали, що перед цим російські загарбники втратили два гелікоптери Мі-8, бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35

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Росіяни в істериці черз збиття Су-34 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що збиття Силами оборони України одразу трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 російських окупантів викликало в країні-агресорі значне занепокоєння.

"Повідомляється, що Повітряно-космічні сили (ВКС) Росії втратили три штурмовики Су-34 на півдні України в період з 21 по 22 грудня", - йдеться в звіті ISW.

Інформацію про збиття у цю п'ятницю трьох літаків українськими військовими на південному напрямку підтвердили у російських ВПС.

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Разом з тим російські "воєнкори" стверджують, що українська ППО збила ці Су-34 в Херсонській області в районі Кринок.

"Російські "воєнкори" відреагували на одиничний інцидент великим занепокоєнням щодо можливостей протиповітряної оборони ЗСУ на півдні України", - повідомляється в звіті

Також аналітики ISW нагадали, що перед цим російські загарбники втратили два гелікоптери Мі-8, бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35 "під час інциденту" в Брянській області 13 травня 2023 року. Тоді реакція в РФ щодо можливостей ППО ЗСУ була схожою.

ЗСУ знищили російські винищувачі Су-34

Нагадаємо, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Захисникам України вдалося знищити три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

Ігнат розкрив деталі, як ЗСУ збили три найновіші винищувачі Росії Су-34. Росіяни мають десятки таких літаків, вони продовжують їх виготовлювати. Це одні з найновіших бортів на озброєнні армії РФ.

У ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ. Відзначається, що в результаті знищення на південному напрямку трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 ліквідовані і кілька окупантів РФ.

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