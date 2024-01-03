Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек

За словами речника Повітряних сил, росіяни використовують аеродром Бельбек для завдання ракетних та дронових ударів по півдню України.

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В ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек в Криму / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

2 січня в тимчасово окупованому Росією Криму лунали вибухи. Як зазначили місцеві телеграм-канали, ймовірно було нанесено удар по аеродрому Бельбек. Водночас, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що даний аеродром є основною авіаційною базою противника, яку використовують для нападу на Україну. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

За його словами з аеродромів окупованого Криму, зокрема Бельбеку та Джанкої, взлітають "Шахеди" і балістичні ракети "Іскандер", які ворог використовує для обстрілу півдня України.

"Ураження російських аеродромів, авіаційної техніки, яка там стоїть, це дуже добре, адже це дещо зменшує можливості Росії в повітряному просторі акваторії обох (Чорного та Азовського) морів. Зменшує, але не припиняє", – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ. відео дня

Він додав, що на Південному напрямку, між островом Зміїний та аеродромом Бельбек, зафіксовано значну кількість авіаційної техніки окупантів. Ця область постійно патрулюється літаками Су-30, Су-27 або МіГ-29. Також у Азовському морі активно діє ретранслятор Іл-22 або повітряний радар А-50.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що потрібно масимально завдавати ударів по російських аеродромах і базах, знищуючи техніку противника.

"Знищувати треба і в повітрі, і на землі. Якщо є найменша можливість бити по російських базах, це потрібно робити. Ці операції проводять успішно Збройні Сили та Повітряні сили разом зі Службою безпеки, Головним управлінням розвідки. Вони завдають ворогу болючих втрат, знищуючи літаки, авіаційну техніку, інфраструктуру, а також засоби протиповітряної борони противника", – зазначив Юрій Ігнат.

Вибухи в Криму

Уранці 30 грудня в тимчасово окупованому Севастополі стався потужний вибух.

26 грудня Силами оборони України було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ" в порту окупованого Феодосії. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

Також, внаслідок вибуху десантного корабля "Новочеркаськ" 26 грудня ще одне російське судно постраждало у порту окупованого РФ Феодосії.

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