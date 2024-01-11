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"Знищили 26 вертольотів і 12 літаків": Зеленський розповів про секретну зброю ЗСУ

Руслана Заклінська
11 січня 2024, 22:41оновлено 11 січня, 23:39
Союзники передали українським військовим далекобійну зброю, якою Збройні сили України ефективно знищують російські літаки та вертольоти.
'Знищили 26 вертольотів і 12 літаків': Зеленський розповів про секретну зброю ЗСУ
Зеленський розповів про надзвичано ефективну далекобійну зброю від партнерів / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, uk.wikipedia.org

Союзники передали українським військовим далекобійну зброю, якою за добу знищили 26 вертольотів. Також нею за раз збили 12 літаків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції із представниками балтійських ЗМІ.

Президент України подякував союзникам за надання можливості країні боротися, зокрема за допомогою систем протиповітряної оборони. Він наголосив, що без цих систем неможливо вціліти під час масованих ракетних або дронових атак Росії.

"Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не говоритиму яку, але партнери зрозуміють. Ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які піднімалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", - зізнався Зеленський.

відео дня

За словами президента, секретна зброя допомагала українській армії ефективно оборонятися, адже ЗСУ знищували тих, "хто атакував і повністю контролював небо".

Водночас Зеленський не розуміє, як хтось може спокійно спати, знаючи про наявність десятків систем ППО, тоді як декілька додаткових могли б врятувати багато життів в Україні. Він наголосив, якби Україні надали ще 7 систем Patriot, це могло б зменшити втрати серед цивільного населення в Харкові, Херсоні та Одесі.

Ліквідація російських СУ-34

Нагадаємо, 22 грудня ЗСУ знищили три російські літаки Су-34. Російські окупанти підтвердили втрату трьох бортів на південному напрямку. За деякими версіями, вони були збиті під час бомбардування українського плацдарму в районі Кринок в Херсонській області.

Як раніше повідомлялось, найімовірніше, три російські бомбардувальники Су-34 були уражені ЗРК Patriot. Експерти підкреслили, що використання системи протиповітряної оборони проти російської тактичної авіації є значущим досягненням.

Також нищівні удари Сил оборони України по трьох російських бойових літаках Су-34 значно вплинули на операції російських військ на лівому березі Дніпра. Оперативне зведення розвідки Великобританії свідчить, що нездатність окупантів встановити контроль над повітрям суттєво обмежує їхні можливості на полі бою.

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