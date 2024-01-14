УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Терміново швидку": ЗСУ знищили дуже важливий для РФ літак А-50, ще один підбили

Ангеліна Підвисоцька
14 січня 2024, 23:36
Українські військові знищили російський військовий літак А-50 і підбили літак Іл-22.
вибух, а-50
ЗСУ знищили російський літак А-50 і підбили Іл-22 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Українські військові збили відразу два російські літаки над акваторією Азовського моря. Це сталося ввечері 14 січня. Це підтвердили в Силах оборони, повідомляє РБК-Україна.

Йдеться про літаки А-50 та Іл-22. Як повідомляється, Повітряні сили збили російський військовий літак-розвідник А-50 і пошкодили Іл-22М11 з бортовим номером 75106.

Удар по А-50 було завдано відразу після того, як той заступив на чергування в районі Кирилівки Запорізької області близько 21:10-21:15 14 січня. Він відразу ж зник з радарів, а екіпаж припинив відповідати на запити тактичної авіації. Як стверджується, згодом після цього пілот російського літака Су-30 побачив падіння палаючого повітряного судна.

відео дня

Що стосується літака Іл-22, то він був на чергуванні в районі Стрілкового Херсонської області. Він був підбитий, коли летів уздовж узбережжя Азовського моря близько 21:00. Після удару він планував і здійснив посадку в російському місті Анапа.

В Мережі з'явилося перехоплення розмови члена екіпажу підбитого Іл-22 з диспетчером. Пілот запитує посадку в Анапі і просить, щоб туди відразу викликали "швидку" і пожежну машину.

Дивіться відео з розмовою екіпажу підбитого російського літака:

ЗСУ збили літак а-50
ЗСУ знищили російський літак А-50 і підбили Іл-22 / фото: скріншот

Варто зазначити, що українське командування офіційно поки не підтвердило і не спростувало цю інформацію.

Що відомо про літак ДРЛО А-50

А-50 – радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Цей літак може застосовуватися для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну та надводну обстановку, застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом, пише Вікіпедія.

Ліквідація російських СУ-34

Нагадаємо, 22 грудня ЗСУ знищили три російські літаки Су-34. Російські окупанти підтвердили втрату трьох бортів на південному напрямку. За деякими версіями, вони були збиті під час бомбардування українського плацдарму в районі Кринок в Херсонській області.

Як раніше повідомлялось, найімовірніше, три російські бомбардувальники Су-34 були уражені ЗРК Patriot. Експерти підкреслили, що використання системи протиповітряної оборони проти російської тактичної авіації є значущим досягненням.

Також нищівні удари Сил оборони України по трьох російських бойових літаках Су-34 значно вплинули на операції російських військ на лівому березі Дніпра. Оперативне зведення розвідки Великобританії свідчить, що нездатність окупантів встановити контроль над повітрям суттєво обмежує їхні можливості на полі бою.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ПВО вторгнення Росії військовий літак російський літак
Реклама

Головне за день

"Терміново швидку": ЗСУ знищили дуже важливий для РФ літак А-50, ще один підбили

"Терміново швидку": ЗСУ знищили дуже важливий для РФ літак А-50, ще один підбили

23:36 Україна
"Україні потрібен мир": в ОП прямо відповіли, чи підштовхує Захід до "заморозки"

"Україні потрібен мир": в ОП прямо відповіли, чи підштовхує Захід до "заморозки"

23:14 Політика
Будуть двосторонні зустрічі: Зеленський їде у Швейцарію

Будуть двосторонні зустрічі: Зеленський їде у Швейцарію

21:52 Політика
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп на завтра 15 cічня 2024: Стрільцям прийшов час заробити, Рибам - конфлікт 26858

Гороскоп на завтра 15 cічня 2024: Стрільцям прийшов час заробити, Рибам - конфлікт

Травесті-діва Монро розповіла про роман з народним депутатом 13978

Травесті-діва Монро розповіла про роман з народним депутатом

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 січня: Водоліїв врятують друзі, Овни - готові ризикувати 13809

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 січня: Водоліїв врятують друзі, Овни - готові ризикувати

Треба знайти злодія за 6 секунд: тільки найкмітливіші впораються із завданням 7723

Треба знайти злодія за 6 секунд: тільки найкмітливіші впораються із завданням

Останні новини

23:36

"Терміново швидку": ЗСУ знищили дуже важливий для РФ літак А-50, ще один підбили

23:34

Без допомоги хірурга не обійшлося: Гросу отримала серйозну травму на зйомках

23:14

"Україні потрібен мир": в ОП прямо відповіли, чи підштовхує Захід до "заморозки"

21:59

Євробачення-2024: букмекери визначили шанси України на перемогу

21:58

Шольц раптом розкритикував Макрона через Україну: The Telegraph дізналася деталі

Ілія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по ЄменуІлія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по Ємену
21:52

Будуть двосторонні зустрічі: Зеленський їде у Швейцарію

21:23

Любовний гороскоп на тиждень з 15 до 21 січня для всіх знаків: Діві - криза, Рибам - удавання щасливих стосунків

21:20

У Болгарії назвали умови перемоги України і закликали зупинити Путіна

20:18

"Ядерна зброя в Росії в Білорусі": політик пояснив, що замислив Путін

Реклама
20:17

Величезний стовп вогню та диму: ЗСУ підірвали склад окупантів на фронтіВідео

19:42

Спекуляція на здоров'ї: тяжкохвора Катерина Тишкевич стала жертвою шахраїв

19:17

Перемовини із Росією і Близький Схід: Україна зіткнулася з викликами - WSJ

19:12

Щодо ініціативи збирати дрони вдомаПогляд

19:09

У РФ максимальні втрати: ЗСУ знищили тисячі окупантів разом з технікою

19:02

Місячний календар на 15 січня: у другій половині дня чекайте негативу

18:58

В Україну вривається шторм: швидкість вітру буде 25 м/с

18:20

В Україні можуть почати відправляти на передову людей із в'язниць - нардеп

18:19

3 кращі продукти, які допоможуть прожити до 90 років на думку дослідника довголіття

18:04

Росія зібралася "хитати" Молдову: Санду розкрила плани Путіна і назвала дату

18:00

Лікар швидкої допомоги назвав найгірший час для вживання кави

Реклама
17:56

Коли Влад Яма повернеться в Україну - колега хореографа розкрив секрет

17:55

Путін зганьбився диким фейком: видав "ДНРівця" за одесита в передвиборчому ролику

17:38

Відстрочки від мобілізації по групі інвалідності не буде: в Раді хочуть змін

17:07

Великий ризик опинитися під впливом порчі: що не можна робити 15 січня

16:59

Перемога України у війні з РФ: топгенерал із США назвав головну умову

16:29

Достатньо столової ложки солі: як перевірити якість соняшникової олії

16:15

НАТО за декілька років загрожує війна з РФ: у The Telegraph назвали небезпечний прогноз

16:00

4 імені найщасливіших жінок: поряд з ними завжди є ангол-охоронецьВідео

15:57

Удар по аеродрому в Саках: знищено заступника комполку – підполковника ПКС РФ

15:48

Зібрали 80 тисяч солдат: ворог націлився на захоплення важливого міста - офіцер ЗСУ

15:29

РФ зазнала колосальні втрати техніки біля Кринок: залучили полк для її евакуації

15:14

"Гола вечірка" для двох: Джигурда та Волочкова зганьбилися п'яними танцями

14:54

Україна переходить на західну техніку: ЗСУ посилять новим винищувачем-штурмовиком

14:49

У Кремлі вибухнула "війна кланів": Путін "наїхав" на Патрушева і Шойгу - ISW

14:47

Про це знають одиниці: як потрібно пити чай з лимоном, щоб отримати вітамін С

14:40

Гороскоп Таро на тиждень з 15 до 21 січня: Леву - безмежний потенціал, Стрільцю - полегшення

14:27

Немає ліків та персоналу: розвідка Британії розкрила, як росіяни "страждають" через війну

13:58

Буде погано: лікар Габорець назвав найнебезпечнішу їжу для серцяВідео

13:51

Лілія Подкопаєва розчулила кадрами з дуже вагітним животиком

13:39

Заборона на згадку ЗСУ в рекламі: Pepsi влипла в скандал через війну в Україні

Реклама
13:26

Луска не буде розлітатися по всій кухні: як почистити рибу без ножа

13:20

Готувались 30 років: експерт оцінив ймовірність заміни Лукашенко і назвав прізвище

13:16

Китайський гороскоп на 15 січня 2024: Бик - терпіть, Кролик - відкрийтеся іншим

12:58

Масовані удари на Сході: експерт пояснив, чи чекати на нову війну

12:46

Це більше ніж просто альянс: Зеленський розкрив деталі угоди із Британією

12:43

"Мед - дуже вже небезпечний предмет": рецензія на фільм "Бджоляр"Відео

12:30

Сергій Притула розповів, як проходить військово-лікарську комісію

12:23

Як приготувати ідеальні яйця пашот у мікрохвильовці: жінка вразила методомВідео

11:58

Три "гарячі точки" на передовій: Залужний розкрив новий план для ЗСУФото

11:55

Лише люди з "орлиним зором" вгадають тварину за 4 секунди: надзвичайно складна загадка

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти