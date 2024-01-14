"Терміново швидку": ЗСУ знищили дуже важливий для РФ літак А-50, ще один підбили

Українські військові знищили російський військовий літак А-50 і підбили літак Іл-22.

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ЗСУ знищили російський літак А-50 і підбили Іл-22 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Українські військові збили відразу два російські літаки над акваторією Азовського моря. Це сталося ввечері 14 січня. Це підтвердили в Силах оборони, повідомляє РБК-Україна.

Йдеться про літаки А-50 та Іл-22. Як повідомляється, Повітряні сили збили російський військовий літак-розвідник А-50 і пошкодили Іл-22М11 з бортовим номером 75106.

Удар по А-50 було завдано відразу після того, як той заступив на чергування в районі Кирилівки Запорізької області близько 21:10-21:15 14 січня. Він відразу ж зник з радарів, а екіпаж припинив відповідати на запити тактичної авіації. Як стверджується, згодом після цього пілот російського літака Су-30 побачив падіння палаючого повітряного судна.

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Що стосується літака Іл-22, то він був на чергуванні в районі Стрілкового Херсонської області. Він був підбитий, коли летів уздовж узбережжя Азовського моря близько 21:00. Після удару він планував і здійснив посадку в російському місті Анапа.

В Мережі з'явилося перехоплення розмови члена екіпажу підбитого Іл-22 з диспетчером. Пілот запитує посадку в Анапі і просить, щоб туди відразу викликали "швидку" і пожежну машину.

Дивіться відео з розмовою екіпажу підбитого російського літака:

ЗСУ знищили російський літак А-50 і підбили Іл-22 / фото: скріншот

Варто зазначити, що українське командування офіційно поки не підтвердило і не спростувало цю інформацію.

Що відомо про літак ДРЛО А-50 А-50 – радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Цей літак може застосовуватися для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну та надводну обстановку, застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом, пише Вікіпедія.

Ліквідація російських СУ-34

Нагадаємо, 22 грудня ЗСУ знищили три російські літаки Су-34. Російські окупанти підтвердили втрату трьох бортів на південному напрямку. За деякими версіями, вони були збиті під час бомбардування українського плацдарму в районі Кринок в Херсонській області.

Як раніше повідомлялось, найімовірніше, три російські бомбардувальники Су-34 були уражені ЗРК Patriot. Експерти підкреслили, що використання системи протиповітряної оборони проти російської тактичної авіації є значущим досягненням.

Також нищівні удари Сил оборони України по трьох російських бойових літаках Су-34 значно вплинули на операції російських військ на лівому березі Дніпра. Оперативне зведення розвідки Великобританії свідчить, що нездатність окупантів встановити контроль над повітрям суттєво обмежує їхні можливості на полі бою.

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