УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Знищили десятки вертольотів і літаків РФ: у ЗСУ пояснили слова Зеленського

Олексій Тесля
12 січня 2024, 15:49
Юрій Ігнат розповів про знищення літальних засобів російських окупантів.
Гнат
Юрій Ігнат прокоментував знищення авіаційної техніки РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що українська сторона знищила за раз 26 вертольотів і 12 літаків росіянин.

Глава держави мав на увазі їх знищення не в повітрі, а на землі, підкреслив він в ефірі телемарафону.

Представник ПС зазначив, що не хотів би особливо коментувати слова президента, але "всі прекрасно знають, про що йде мова".

відео дня

"Не збили, а знищили. Я думаю, мова йде про ті речі, які всі вже давно обговорили і дещо призабули. Це знищення засобів противника літальних апаратів - вертольотів і літаків — безпосередньо на аеродромах базування", — сказав Ігнат.

Додамо, що з початку вторгнення в Україну країна-окупант РФ втратила 329 літаків і 324 вертольоти, говориться у зведенні Генштабу.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Раніше Зеленський розповів про секретну зброю ЗСУ. Союзники передали українським військовим далекобійну зброю, якою Збройні сили України ефективно знищують російські літаки і вертольоти.

Нагадаємо, 22 грудня ЗСУ знищили три російські літаки Су-34. Російські окупанти підтвердили втрату трьох бортів на південному напрямку. За деякими версіями, вони були збиті під час бомбардування українського плацдарму в районі Кринок в Херсонській області.

Як раніше повідомлялося, найімовірніше, три російські бомбардувальники Су-34 були вражені ЗРК Patriot. Експерти підкреслили, що використання системи протиповітряної оборони проти російської тактичної авіації є значущим досягненням.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Зеленський збитий вертоліт військовий літак війна Росії та України Юрій Ігнат
Реклама

Головне за день

"Доведеться піклуватися про росіян": Буданов дорікнув "втомленому від війни" Заходу

"Доведеться піклуватися про росіян": Буданов дорікнув "втомленому від війни" Заходу

15:56 Україна
Знищили десятки вертольотів і літаків РФ: у ЗСУ пояснили слова Зеленського

Знищили десятки вертольотів і літаків РФ: у ЗСУ пояснили слова Зеленського

15:49 Україна
ЗСУ просунулися біля Вербового: вдалося відбити частину території

ЗСУ просунулися біля Вербового: вдалося відбити частину території

14:59 Україна
Всі головні новини

Популярне

Невістка перебіжчиці Марченко показала дітей та раптово заговорила українською 7159

Невістка перебіжчиці Марченко показала дітей та раптово заговорила українською

Спочатку перемовини : Зеленський розповів про закінчення війни у цьому році 6689

"Спочатку перемовини": Зеленський розповів про закінчення війни у цьому році

Люди можуть залишитися без пенсій, вони помруть : Зеленський насторожив гучною заявою 5332

"Люди можуть залишитися без пенсій, вони помруть": Зеленський насторожив гучною заявою

ГС Відсіч готує українських захисників за підтримки FAVBET 2552

ГС "Відсіч" готує українських захисників за підтримки FAVBET

Останні новини

16:32

"Вічні вороги": Медведєв в істериці пригрозив Британії війною через допомогу Україні

16:00

Будуть прощені 7 ваших гріхів: що потрібно зробити 13 січня

15:56

"Доведеться піклуватися про росіян": Буданов дорікнув "втомленому від війни" Заходу

15:49

Знищили десятки вертольотів і літаків РФ: у ЗСУ пояснили слова Зеленського

15:16

Куп'янськ і Вугледар в небезпеці: окупанти готують великий штурм

Путін чекатиме безвладдя у США, щоб наприкінці 2024-го напасти на Литву – БульбаПутін чекатиме безвладдя у США, щоб наприкінці 2024-го напасти на Литву – Бульба
15:14

Час висловити свою позицію: росіяни верещать через фото Лорак з українськими військовими

14:59

ЗСУ просунулися біля Вербового: вдалося відбити частину території

14:43

Будуть "непопулярні рішення": в ОП назвали терміни прийняття закону про мобілізацію

14:27

"Це буде на сумлінні Європи": РФ може напасти на ще одну європейську країну – Бульба

Реклама
14:17

У Польщі спіймали 15-річного чеського школяра, який рвався воювати в ЗСУ

14:05

Чим небезпечна поява нових родимок: лікар розповіла, коли варто бити на сполох

13:38

2,5 млрд фунтів допомоги для України: Британський прем'єр Сунак приїхав до Києва

13:38

Прощання з Віталієм Білоножко: дружина артиста сумує на церемонії

13:25

Гороскоп на завтра 13 січня: Тельцю - шлюб, Лев - не діліться секретами з партнером

13:16

Ні роботи, ні навчання: юрист пояснив, чого чоловіки не отримають без урахування в ТЦК

13:11

Євробачення 2024: хто боротиметься за право представити Україну у ШвеціїВідео

12:48

Потап у Дубаї сів у калюжу: не знає українських приказок

12:25

В Україну йдуть міцні морози до -21: синоптик сказав, де буде найхолодніше

12:24

Зараз ні Україна, ні РФ не можуть йти у наступ: Буданов назвав причини

12:05

Треба за 8 секунд вгадати, яка тварина на малюнку: непроста загадка з "родзинкою"

Реклама
12:03

Поставки ракет з КНДР в РФ: в ГУР зробили заяву, а в США запровадили санкції

11:39

Експерт пояснив, як Путін руками білорусів буде організовувати конфлікт з НАТО

11:36

Алкоголь зло: у путіністки Кудрявцевої більше немає чоловіка

11:33

У Politico назвали країни, які допомагають РФ обходити санкції і виготовляти зброю

11:19

Церковне свято 13 січня: ні в якому разі не ображайте в цей день кішку

10:56

ЄС готовий піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні в €50 млрд - FT

10:46

У Ірини Федишин сталося велике сімейне горе

10:41

"Загрожує штраф і громадські роботи": прокуратура взялася за зрадницю Лоліту

10:34

Загадкова головоломка: лише 2% людей зможуть знайти число 749

10:27

Учасниця "Майстер Шефа" показала елементарний рецепт лінивих біляшів як з дитинства за 30 хвилин

10:26

Без повісток на пошту: у ВР розповіли про можливі зміни до законопроєкту про мобілізацію

09:54

Пенсії в Україні призначатимуть інакше: що посилили

09:42

Прем'єр Британії сьогодні відвідає Київ і підпише важливі домовленості: що відомо

09:16

Україна гостро потребує допомоги США, але вона поки "на паузі" – Білий дім

09:00

Дронів стане менше: експерти розповіли, як морози змінять ситуацію на фронті

08:24

У РФ проблеми зі штурмами: на лівобережжя Херсонщини стягують піхотинців і десантників

08:10

Про здатність РФ фінансувати війнуПогляд

07:54

Нова війна: США та Британія вдарили по об'єктах хуситів в Ємені - що відомоВідео

06:55

ЗСУ контратакували на схід від Куп'янська і звільнили 1,7 кв. км території - ISW

06:10

Димова завіса навколо мобілізаційного законуПогляд

Реклама
05:30

Син плакав весь вечір: український військовий повернувся з майже 2-річного полонуФото

04:46

Як відмити застарілі плями з склокерамічної плити: швидкий і економний спосіб

04:15

РФ у 2024-му збільшить оборонпром за рахунок росіян: експерт оцінив можливість бунтів

03:21

Хитра математична головоломка визначить рівень IQ: потрібно вирішити за 12 секунд

02:40

58-річна Ассія Ахат похвалилася здобними формами в чорному кетсьюті

02:02

Президентська елегантність: Зеленська в трендовому луці відвідала переселенців

01:31

Чому кіт кусається, коли його гладять: причин може бути декілька

01:05

Невістка перебіжчиці Марченко показала дітей та раптово заговорила українською

00:43

Зеленський пообіцяв частково оприлюднити проект гарантій безпеки для України

11 січня, четвер
23:49

Як дізнатися, чи є на мені порча та як зняти її самостійно

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти