Знищили десятки вертольотів і літаків РФ: у ЗСУ пояснили слова Зеленського

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що українська сторона знищила за раз 26 вертольотів і 12 літаків росіянин.
Глава держави мав на увазі їх знищення не в повітрі, а на землі, підкреслив він в ефірі телемарафону.
Представник ПС зазначив, що не хотів би особливо коментувати слова президента, але "всі прекрасно знають, про що йде мова".
"Не збили, а знищили. Я думаю, мова йде про ті речі, які всі вже давно обговорили і дещо призабули. Це знищення засобів противника літальних апаратів - вертольотів і літаків — безпосередньо на аеродромах базування", — сказав Ігнат.
Додамо, що з початку вторгнення в Україну країна-окупант РФ втратила 329 літаків і 324 вертольоти, говориться у зведенні Генштабу.
Хто такий Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Раніше Зеленський розповів про секретну зброю ЗСУ. Союзники передали українським військовим далекобійну зброю, якою Збройні сили України ефективно знищують російські літаки і вертольоти.
Нагадаємо, 22 грудня ЗСУ знищили три російські літаки Су-34. Російські окупанти підтвердили втрату трьох бортів на південному напрямку. За деякими версіями, вони були збиті під час бомбардування українського плацдарму в районі Кринок в Херсонській області.
Як раніше повідомлялося, найімовірніше, три російські бомбардувальники Су-34 були вражені ЗРК Patriot. Експерти підкреслили, що використання системи протиповітряної оборони проти російської тактичної авіації є значущим досягненням.
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