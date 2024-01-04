За успішною операцією стоїть ГУР: РФ втратила ще один літак Су-34 - ЗМІ

У ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" в російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. До інциденту має відношення Головне управління розвідки Міноборони України. Про це пише Українська правда з посиланням на джерело в спецслужбах
"Констатуємо, що ворожий літак згорів", - цитує УП свого співрозмовника.
За словами джерела журналістів, за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ.
Довідка. Челябінськ (Шагол) - військовий аеродром, розташований на північний захід від міста Челябінська, пише Вікіпедія.
Аеродром придатний для літаків типу Іл-76, Ан-22, Ту-134 і всіх більш легких, а також геликоптерив усіх типів. Широко використовується як аеродром підскоку і аеродром тимчасового базування на час навчань.
Є основним аеродромом для навчально-тренувальних польотів курсантів Челябінського військового авіаційного інституту штурманів. На аеродромі базуються літаки Ту-134Ш, Ту-134УБЛ и Ан-26Ш 221-ї навчальної авіабази ВПС РФ.
ЗСУ "відминусували" російські "СУшки"
24 грудня Повітряні Сили Збройних сил України из ЗРК збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.
22 грудня представник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені українськими військовими. Ці літаки давно не з'являлися в статистиці втрат РФ.
Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що збиття Силами оборони України одразу трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 російських окупантів викликало в країні-агресорі значне занепокоєння.
Авіаційний експерт, аналітик, колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап пояснив, що втрата одразу чотирьох літаків - дуже серйозна для окупантів.
"Росіяни збирають приблизно 8 літаків Су-34 на рік. Фактично за кілька днів була знищена піврічна програма випуску", - сказав Криволап.
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