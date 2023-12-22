ЗСУ збили три найновіші винищувачі Росії Су-34: Ігнат розкрив деталі

Юрій Ігнат розповів, що росіяни мають десятки таких літаків, вони продовжують їх виготовлювати.

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ЗСУ знищили ворожі винищувачі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені сьогодні українськими військовими. Ці літаки давно не з'являлися у статистиці втрат РФ.

"Блискуче в черговий раз спланована операція по знищенню ворога на підступах до нашої держави... Цього разу відразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, росіяни мають десятки таких літаків, вони продовжують їх виготовлювати. Це одні з найновіших бортів на озброєнні армії РФ. Саме з них окупанти завдають удари авіаційними бомбами та ракетами.

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"Я думаю, що не менше 50 млн доларів така машина може коштувати. Це найнижча ціна, винищувачі - це авіаційні комплекси, надзвичайно технологічна річ", - додав речник.

Нагадаємо, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Захисникам України вдалося знищити три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

ЗСУ повністю знищили кілька російських Су-34 на аеродромі. Українські військові атакували безпілотниками російський аеродром Морозовськ у Ростовській області. Там були знищені і пошкоджені літаки і не тільки.

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