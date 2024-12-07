"Це ва-банк": ЗСУ близькі до втрати відразу п'яти міст, - військовий

Ситуація в Донецькій області критична, каже Єгор Фірсов.

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Україна може втратити 5 міст / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Найгарячішими точками є Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове і Торецьк

Військовим не вистачає ресурсів для стримування окупантів

Україна може втратити цілих 5 міст у Донецькій області, розповів військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов.

За його словами, зараз на Донеччині найгарячішими точками є Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове і Торецьк, пише УНІАН.

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Військовий зазначив, що ворог намагається вийти на Костянтинівку через Торецьк, а з іншого боку противник рухається через Часів Яр також на Костянтинівку.

"Неподалік Покровськ, де ми перекриваємо нашими дронами певні траси, і фіксуємо, що окупанти там накопичують свої сили. Тобто зараз загарбник планує максимально здійснювати атаки на Покровськ. Бої тривають під смт Шевченко, а це дуже близько від Покровська. А далі Курахове, де ми знаємо, що там також складна ситуація", - заявив Фірсов.

За його словами, на Донецькому напрямку дуже важкі часи: бої точаться постійно, а дронів часто бракує через майже безперервне їхнє використання, бо ворожих цілей дуже багато як удень, так і вночі.

"Я відчуваю, що це якийсь ва-банк, тобто всі сили противник кидає на ці напрямки. Як відомо, ворог трохи змінив стратегію - не розмазує тепер свої сили по всій лінії фронту, а концентрується там, де хоче мати успіх", - розповів Фірсов.

Військовий підкреслив, що "на кону в нас можливість втрати п'яти міст - Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове, Новосілки.

"Можливо, геополітично з Вашингтона чи Брюсселя нічого страшного не бачать, але для нас це важливо, тому що ви не уявляєте, скільки дронів, грошей, сил, поту, а найголовніше - нашої крові і життів ми втратили, захищаючи ці міста і позиції", - підсумував військовий.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, окупанти почали бої за селище Шевченко. Ворог атакує групами по 5-15 осіб, використовуючи яри, балки та залізницю для просування. Шевченко є стратегічним пунктом, адже контролює фланг Покровська.

Також росіяни здійснили чергову спробу прориву до Куп'янська на Харківщині 4 грудня, використовуючи броньовану техніку та піхоту. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, ці сили були знищені українськими військами.

Крім цього, війська РФ намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона і зібрали 300 катерів для переправи через Дніпро. За словами представника Сил оборони Півдня, росіяни проводять штурми на Херсонському напрямку, однак ці спроби не мають успіху і призводять до великих втрат.

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Хто такий Єгор Фірсов Єгор Фірсов - український політичний діяч. Народний депутат України VII і VIII скликань. З 20 листопада 2019 року до 13 травня 2020 року обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків Голови Державної екологічної інспекції України. З 2022 року військовослужбовець ЗСУ та парамедик, пише Вікіпедія.

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