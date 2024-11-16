Російські загарбники окупували Максимівку на Донеччині – DeepState

Коротко:
- Армія РФ окупувала Максимівку на Донеччині
- Загарбники також просунулися у низці населених пунктів
Російські окупаційна армія захопила Максимівку в Донецькій області.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState. У повідомленні проєкту в Telegram 15 листопада зазначалося, що цей населений пункт був окупований.
Також аналітики повідомили, що російські загарбники просунулися біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці.
Нагадаємо, село Максимівка Вугледарської міської громади Волноваського району на Донеччині України мало статус селища до 2011 року.
Згідно з даними перепису 2001 року, населення села становило 793 людини.
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Раніше повідомлялося, що РФ створює фейкову "перемогу" – в DeepState пояснили, що відбувається на Чернігівщині. Російські загарбники зайшли на пусту територію і оголосили про велику "побєду", пояснили аналітики.
Також раніше Главред повідомляв, що полковник Збройних сил України, військовий експерт Владислав Селезньов оцінив імовірність наступу російської армії в Запорізькій області. Він зазначив, що 90 тисяч російського угруповання явно недостатньо для того, щоб атакувати і тим більше окупувати Запоріжжя. Водночас експерт попередив про те, що певні дії тактичного характеру по силам російській армії.
Нагадаємо, уламки дрона влучили в багатоповерхівку в Києві під час атаки дронами у ніч на 16 листопада. Під час атаки сили ППО знищили навколо Києва до десятка ворожих безпілотників.
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