Ситуація важка: росіяни увійшли важливий населений пункт перед Покровськом

Російські окупанти вже захопили будинки у населеному пункті Шевченко.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-tyazhelaya-rossiyane-voshli-v-vazhnyy-naselennyy-punkt-pered-pokrovskom-10619897.html Посилання скопійоване

РФ вже на підступах до Покровська / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Що кажуть військові:

РФ намагається обійти Покровськ з флангів

Росіяни вже зайшли в населений пункт Шевченко

Ситуація на Покровському напрямку дуже складна

Російські окупанти намагаються просунутись на Покровському напрямку. Вже почались бої за селище Шевченко, що на підступах до самого Покровська. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Обстановка на ділянці Шевченко - Новотроїцьке дуже важка, каже лейтенант. Ворог кидає в штурм багато піхоти групами по 5-15 окупантів. Росіяни просуваються ярами, балками вздовж залізниці та проходять важкопрохідними місцями.

відео дня

"Таким маневром намагаються обійти н.п. Шевчено, тому будуть посилати ще більше живої сили, щоб пробити коридор, обійти н.п. з перспективою взяття. Шевченко дуже важливий населений пункт, адже це фланг Покровська, до міста звідти буквально декілька полів", - заявив лейтенант ЗСУ.

Згодом він уточнив, що росіяни вже зайшли у населений пункт Шевченко, де зайняв крайні будинки.

"Поки лише можна сказати про наявність росіян в деяких будинках, не йде мова про прорив і тд, але від цього не сильно легше", - додав він.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" зазначив, що на Покровському напрямку шалена активність.

"За сьогодні наші розвідники нарахували до 400 ворожих штурмовиків, штурмують переважно без бронетехніки, частину з них вдалося знищити. Важко…", - написав Бунятов.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, на Курахівському напрямку тривають запеклі бої, проте ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію. Ворог сповільнив темпи наступу з півночі (Курахівське водосховище) та півдня (Сухі Яли).

Також росіяни масово залишають свої позиції в окупованій частині Херсонської області через свавілля командирів, повідомляє партизанський рух "Атеш". Дезертирство спровоковане груповими побиттями, погрозами відправити на смертельні завдання та цілодобовими чергуваннями.

Як повідомляв Главред, тривають важкі бої за селище Велика Новосілка, важливий стратегічний пункт на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупантам потрібно багато піхоти та вогневого ресурсу для захоплення цього населеного пункту, але його природні умови ускладнюють захоплення.

Читайте також:

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред