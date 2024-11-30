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Армія РФ окупували ще 3 населених пункти на Донеччині – DeepState

Альона Вороніна
30 листопада 2024, 08:53
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Також російські окупанти просунулися біля кількох населених пунктів.
Российские военные, карта боевых действий
Армія РФ окупували ще 3 населених пункти на Донеччині/ колаж: Главред: фото: минобороны РФ, deepstatemap

Коротко:

  • Російські загарбники захопили ще три населені пункти на Донеччині
  • Також вони просунулися в кількох місцях

Російські загарбники окупували ще три населених пункти Донецької області.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у ніч проти 30 листопада. Зазначається, що ворог окупував Жовте, Пустинку та Роздольне.

відео дня

Крім цього, за словами аналітиків, російській окупаційній армії вдалося просунутися біля кількох населених пунктів. Загарбники просунулися біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому Донецької області.

Нагадаємо, 27 листопада у DeepState повідомляли, що армія РФ окупувала два населені пункти на Донбасі. Окупанти просунулися біля дванадцяти населених пунктів у Донецькій та Харківській областях.

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Раніше Зеленський зазначав, що Україна готова домовитися про припинення вогню. Окуповані території можуть бути звільнені дипломатичним шляхом.

Також Главред повідомляв, що РФ намагається відтягнути ресурси ЗСУ на Запорізький напрямок – стало відомо, що задумав ворог. Українські військові розповіли про намагання окупантів "взяти" населений пункт біля кордону із Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Нагадаємо, німецький генерал прогнозує втрату Покровська до 2025 року. Російські війська втрачають до 2 тисяч солдатів щодня на Донеччині, але можуть компенсувати ці втрати, розповів Крістіан Фройдінг.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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