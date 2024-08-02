'Це серйозні отруйні речовини': еколог шокував наслідками ракетних та дронових ударів

Ракетні удари Росії мають у 10 разів серйозніший забруднювальний ефект проти ударів дронами, наголосив Володиимр Борейко.

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Еколог розкрив загрози від ракетних ударів і літій-іонних акумуляторів для довкілля / Колаж: Главред, фото: 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України, rada.gov.ua

Літій-іонні акумулятори дронів містять серйозні отруйні речовини, які можуть завдати значної шкоди підземним водам. Забруднювальний ефект від ракетних ударів РФ у десять разів серйозніший. Про це під час чату на Главреді розповів еколог, директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко.

"Це серйозні отруйні речовини (літій-іонні акумулятори, якими засівається територія країни - Главред), які псуватимуть і отруюватимуть наші підземні води. І не тільки це. Адже ще маса речовин, які утворюються під час вибухів і осідають потім, та й із дощами вони все одно потрапляють у землю. А хімічні речовини, а паливо..." - зазначив еколог.

За його словами, ракетне паливо та інші шкідливі речовини, які виділяються під час вибухів, є надзвичайно токсичними. Вони становлять велику загрозу для екології.

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"Ракетні удари мають у 10 разів серйозніший ефект", - наголосив Борейко.

Хто такий Володимир Борейко Володимир Борейко – український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 року. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони довкілля. Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації – перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Першоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, – боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні – вовків. Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку. Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - вплив на екологію

Нагадаємо, Україна та інші європейські країни потерпали від аномальної спеки. Температура перевищувала норму на 0,5-2 градуси, що свідчить про глобальне потепління, посилене війною та недбалою політикою, заявив еколог Володимир Борейко.

Також еколог Володимир Борейко стверджує, що аномальна спека в Україні, що встановила десятки температурних рекордів, є наслідком воєнних дій та ракетних ударів. Він зазначив, що війна знищує ліси, забруднює річки та повітря, що призводить до кислотних дощів і загибелі культур. Також він згадав про проблему мінування, яка робить землі непридатними для використання.

Крім цього, в Україні може виникнути дефіцит прісної води через неконтрольовану забудову вздовж берегів Дніпра і бойові дії, заявив еколог Володимир Борейко. За його словами, метод очищення річок грейдерами неефективний, оскільки не усуває причини. Крім того, Росія завдає значної шкоди водним ресурсам України.

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