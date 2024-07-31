Потрібно думати про виживання: після аномальної спеки еколог попередив про неминуче

Нещодавня спека сигналізує про глобальне потепління та необхідність зміни державної політики в екологічних питаннях.

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Україна може змінити політику, щоб боротися зі спекою / фото: flickr

Нещодавно Україна та ще низка країн Європи потерпали від аномальної спеки. Це підтвердили і спостереження метеорологів за останні 100-150 років. Температура повітря перевищувала від 0,5 до 2 градусів.

Це стало доказом того, що глобальне потепління є фактом, а до нього додається вплив війни та дурна політика держави, яка не прикладає зусиль до зменшення чи послаблення впливу спеки. Про це в чаті на Главреді заявив еколог, директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко.

Він на прикладі столиці пояснив, що не так в діях влади у питання боротьби зі спекою. Борейко стверджує, що під час аномальної спеки у Києві проводилися виміри, завдяки яким зафіксували температуру там, де є парки -27 градусів, а на Троєщині, де є асфальт - 60 градусів.

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"Постає питання – навіщо продовжувати вирубувати зелені зони, забудовувати їх, навіщо треба було знищувати дерева на Оболонському острові? Адже так ми самі собі робимо гірше", - каже він.

Природоохоронець наголошує, що для боротьби зі спекою в першу чергу потрібно не осушувати озера. У Києві ж навпаки, нещодавно загинуло озеро Синє. Крім того важливо не знищувати парки, не будувати висотні будинки, адже вони гальмують рух вітрів.

"Не можна косити траву, бо кожен лист – це міні-кондиціонер, оскільки під час фотосинтезу відбувається поглинання температури. Кожен лист і кожну травинку потрібно зберегти, а в нас косять. Якщо на скошеній ділянці температура 60°, то ділянці, де росте трава, – близько 30°. Типу таке красиво, але це совдепівська естетика. Потрібно думати вже не про красу, а про виживання", - додав Борейко.

Хто такий Володимир Борейко Володимир Борейко – український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 року. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони довкілля. Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації – перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Першоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, – боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні – вовків. Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку. Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

Аномальна спека в Україні - що відомо

Нагадаємо, з перших днів липня синоптики попереджали про суттєве підвищення температури по усій Україні. Подекуди на градусниках з'являлися аномально високі позначки - +35 градусів. Згодом український метеоролог Наталка Діденко повідомила, що в Україні 17 липня утримуватиметься надзвичайна спека, однак, надалі очікується зниження температури.

У 20-х числах липня температура повітря справді пішла на спад, а регіонами пронеслися дощі. Однак вихідні, 27 і 28 липня, відзначиться короткочасним поверненням спеки. Після відносно недовгого періоду зниження температури. Високі температури повітря знову повернулися, особливо в південні та центральні області країни.

Згодом стало відомо, що тенденція зі спекою може посилюватись в майбутньому. Такі умови прослідковувалися не тільки на території України і південно-східної Європи, але і в США також.

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