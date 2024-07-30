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Україні загрожує дефіцит прісної води, і цьому є низка пояснень - еколог

Яна Ставська
30 липня 2024, 21:48
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На рівень води, зокрема, впливає неконтрольована забудова берегів Дніпра.
Україні загрожує дефіцит прісної води, і цьому є низка пояснень - еколог
На Україну чекає дефіцит питної води / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

В України може намітитися дефіцит прісної води через низку причин, зокрема неконтрольовану забудову вздовж берегів Дніпра і бойові дії, розповів під час чату на Главреді еколог, директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко.

Забезпечення України прісною водою Борейко назвав "дуже серйозною проблемою".

Борейко вважає абсолютно неефективним метод так званого очищення річок, коли запускають грейдери, які нібито чистять дно річки, оскільки це не усуває причини.

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"А причина в тому, що практично скрізь береги річок розорані від урізу. Якщо там немає трави і дерев, розорана земля піде в річку, осяде на дно, і річка перетвориться на болото", - пояснив еколог.

Крім того, немає жорсткої державної політики щодо річок, у підсумку всі береги Дніпра забудовані дачами повально.

Також дуже впливає на збереження річок зведення лісів.

"Ось припинили діяльність Екологічної інспекції, типу "щоб не кошмарити бізнес". А це означає, що бізнес буде кошмарити природу. Ті ж лісгоспи тепер ніхто не контролює: що вони рубають, як, де, за яких норм", - сказав експерт.

Крім того, Росія завдає величезної шкоди нашим водним ресурсам.

Хто такий Володимир Борейко

Володимир Борейко - український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 року. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони довкілля.

Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації - перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Первоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, - боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні - вовків.

Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку.

Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

Новини України - стан екології

Як писав Главред, в Україні через сильну спеку і дефіцит води почали вводити графіки відключення водопостачання. В Ірпені критично впав тиск у мережі водопостачання через довготривалі відключення електроенергії. Тому місто запровадило стабілізаційні графіки.

Раніше кліматологиня Віра Балабух розповідала, що Україні загрожує дефіцит води через аномальну погоду. За словами кліматологині, ситуацію 2020 року врятували дощі, що випали в травні, особливо в західних регіонах.

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екологічна катастрофа питна вода Володимир Борейко
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