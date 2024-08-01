Вперше: Україна запустила більше далекобійних дронів, ніж РФ - Forbes

Росія втратила більшість своїх запасів балістичних і крилатих ракет великої дальності в перші кілька місяців війни, пише Forbes.

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Україна запустила більше далекобійних дронів, ніж РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Україна вперше запустила більше далекобійних безпілотників, ніж Росія. Про це пише Forbes.

Видання зазначаж, що у липні країна-агресорка Росія запустила по Україні 426 безпілотників типу "Шахед". За цей же період Україна завдала удару понад 520 безпілотниками.

"Росія менш ефективна у знищенні дронів, оскільки українські удари завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об’єктам. Україна отримує перевагу в стратегічній війні ударів безпілотників великої дальності – і президент Володимир Зеленський обіцяє, що згодом буде більше кращих ударних безпілотників", - йдеться в повідомленні. відео дня

Forbes також повідомляє, що Росія втратила більшість своїх запасів балістичних і крилатих ракет великої дальності в перші кілька місяців війни. І хоча виробництво зросло з 2022 року, РФ запускає ракети приблизно з тією ж швидкістю, що й виробляє - приблизно 120 на місяць.

"Попри те, що ракети важливі через їх руйнівний ефект, більша частина далекобійної ударної потужності Росії зараз - БПЛА. Їхньою головною зброєю є розроблена Іраном серія Shahed, яка коштує лише 20 000 доларів, у порівнянні з мільйоном або більше за ракету. "Шахеди" все частіше виробляються за ліцензійною угодою на гігантському новому заводі в Елабузі, на схід від Москви", - наголошує видання.

Також підкреслюється, що у відповідь Україна розробила широкий спектр різних ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності – аналітик HI Sutton ідентифікував не менше 22 різних моделей, від переобладнаних легких літаків до реактивних ударних безпілотних літальних апаратів, виготовлених на замовлення.

"У 2023 році Україна виробляла лише "десятки" безпілотників типу "Шахед" на місяць. Атаки хоч і часто були резонансними, мали невеликий масштаб. Це змінилося. Масові атаки стають все більш поширеними, іноді разом з ударами Storm Shadow або іншими ракетами, наданими західними союзниками.Все, що ми знаємо про атаки українських безпілотників, надходить від російських офіційних осіб, оскільки українці про це не говорять. На підставі заяв російських державних органів, Україна запустила понад 524 ударних безпілотника в липні порівняно з менш ніж 200 за кожний з попередніх двох місяців. Схоже, що це перший місяць, коли український загальний показник перевищив російський", - наголошує видання.

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Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо ранок 31 липня видався неспокійним для росіян. Дрони атакували низку регіонів Росії. Відомо, що перші безпілотники зафіксували у Ростовській області. Згодом надійшла інформація про 3 БпЛА в Брянській області. Також 1 дрон помітили Куйбишівському районі Калузької області.

29 липня у Курській області РФ також прогриміли потужні вибухи. Повідомлялося, що регіон був атакований безпілотниками.

Крім того, 27 липня, у країні-агресорці Росії заявили про атаку дронів на Рязань. Тоді у районі військового аеродрому "Дягілєво" пролунали вибухи.

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