"Це самогубство": в ОП різко відповіли на маячню Трампа щодо війни в Україні

Україна не буде віддавати частину територій Росії, щоб зупинити війну, підкреслив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував заяву Дональда Трампа / ОПУ, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву екс-президента США Дональда Трампа з пропозицією поступитися агресору РФ частиною території України.

Україна не поступатиметься територією заради завершення війни. Це питання самоповаги та свободи, підкреслив він в Twitter.

Представник ОП зазначив, що Україна не буде віддавати частину територій Росії, щоб зупинити війну, оскільки такі примітивні угоди тільки призведуть до ескалації конфлікту і наступних етапів війни. Поступка агресору - провокує розширення агресивних дій і зростання загарбницьких апетитів.

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"Втім, жодна зріла і суверенна країна ніколи не піде на подібні угоди, якщо хоче зберегти самоповагу і свободу. І ніколи не запропонує самогубство іншим країнам-партнерам. Це ж аксіома", - додав Подоляк.

Пост Михайла Подоляка / Twitter / Podolyak_M

Раніше Трамп зробив чергову скандальну заяву про Україну. Зокрема, він заявив, що нашій країні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Екс-глава Білого дому заявив, що у війні Росії і України потрібен "правильний парламентер". На його думку, щоб зупинити війну, потрібно поступитися частиною території Росії. За його словами, це було б "предметом переговорів", якби він був президентом США.

Нагадаємо, Трамп тричі не зміг однозначно відповісти на питання, кого він хоче бачити переможцем у війні Росії проти України.

"Я не думаю з точки зору перемоги і поразки. Я думаю про те, як це врегулювати", — сказав Трамп під час дебатів на телеканалі CNN.

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