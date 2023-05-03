"Це погана історія": Зеленський заявив, що дізнався про витік розвідданих Пентагону з новин - WP

Витоки секретних даних шкідливі як для Вашингтона, так і для Києва, вважає президент України.

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Зеленський заявив, що Білий дім не повідомив йому про витік розвідданих Пентагону / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з Білим домом витік секретних документів американської розвідки. За його словами, він дізнався про те, що інформація Пентагону стала надбанням громадськості, з новин.

"Я не отримував інформацію ані від Білого дому, ані від Пентагону заздалегідь. У нас не було такої інформації. Це, безумовно, погана історія. Нам це невигідно. Це невигідно для репутації Білого дому, і, я вважаю, що це невигідно для репутації Сполучених Штатів", - сказав Зеленський в інтерв'ю американському виданню The Washington Post.

Видання зазначає, що нездатність Вашингтона захистити конфіденційну інформацію може призвести до того, що Київ буде ділитися меншим обсягом розвідданих зі Сполученими Штатами.

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Відповідаючи на запитання, чи призвів витік даних з Пентагону до ослаблення довіри між Україною та США, Зеленський відповів: "Я не можу ризикувати нашою державою".

Президент України додав, що демонстрація особистих почуттів не варта потенційної шкоди підтримці США.

"Там, де я можу говорити відверто, я це роблю. Але є високі ризики. Якби це була моя війна проти Путіна, і нас було двоє на полі бою, я б сказав усім, що я про них думаю. Але тут історія трохи інша. Ми всі несемо відповідальність", - додав він.

Представник Білого дому заявив, що адміністрація "перебуває в постійному контакті з українськими колегами з цілої низки питань, зокрема з приводу несанкціонованого розкриття інформації". Але чиновник, який говорив на умовах анонімності, не став коментувати деталі цих обговорень.

Зеленський також додав, що зараз зосереджений на підготовці України до деокупації захоплених країною-агресором РФ територій.

"Я не знаю, маніпуляція це (витік Пентагону, - ред.) або випадковість. Попри такі інформаційні рухи, я повинен підготувати державу до деокупації, а не до інших кроків. І це моє завдання", - сказав президент.

"Для нас все, що так чи інакше заздалегідь інформує нашого ворога, для нас однозначно мінус. Я не бачу тут жодних переваг", - додав Зеленський.

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Видання Reuters писало, що засекречена інформація про плани США і НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в Мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їхня достовірність досі не підтверджена.

За даними CNN, США нібито шпигували за президентом України Володимиром Зеленським.

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