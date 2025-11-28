Забрала швидка: що трапилося в 'Холостяку' перед церемонією троянд

Тарас Цимбалюк захворів перед церемонією троянд.

Наприкінці сьомого випуску українського популярного шоу "Холостяк" його головний герой Тарас Цимбалюк не зміг з'явиться на церемонію троянд, оскільки йому стало погано.

Виявляється, акторові довелося викликати швидку допомогу, через що учасниці проєкту дуже засмутилися і запереживали за Тараса.

Хоч головний герой і не зумів з'явиться на церемонії троянд, але він зумів передати подарунок учасниці Анастасії - кулон у вигляді серця з трояндою.

Дівчата все ж вирішили зняти відео для Цимбалюка, щоб підтримати його.

Також Григорій Решетник повідомив, що у Тараса є питання до Оксани та Олі, тому вони зустрінуться з актором на парному побаченні, а всі інші дівчата отримали троянди.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

