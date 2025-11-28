Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Забрала швидка: що трапилося в "Холостяку" перед церемонією троянд

Еліна Чигис
28 листопада 2025, 23:59
49
Тарас Цимбалюк захворів перед церемонією троянд.
Забрала швидка: що трапилося в 'Холостяку' перед церемонією троянд
"Холостяк" - церемонія троянд / колаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Ви дізнаєтеся:

  • Тарас Цимбалюк несподівано захворів
  • Хто з дівчат може покинути проект

Наприкінці сьомого випуску українського популярного шоу "Холостяк" його головний герой Тарас Цимбалюк не зміг з'явиться на церемонію троянд, оскільки йому стало погано.

Виявляється, акторові довелося викликати швидку допомогу, через що учасниці проєкту дуже засмутилися і запереживали за Тараса.

відео дня

Хоч головний герой і не зумів з'явиться на церемонії троянд, але він зумів передати подарунок учасниці Анастасії - кулон у вигляді серця з трояндою.

Дівчата все ж вирішили зняти відео для Цимбалюка, щоб підтримати його.

Також Григорій Решетник повідомив, що у Тараса є питання до Оксани та Олі, тому вони зустрінуться з актором на парному побаченні, а всі інші дівчата отримали троянди.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, порадував фанатів новим відео. Як стало відомо з соцмереж гумориста, він перебуває в Ізраїлі, де у нього заплановані концерти, але Галкін все ж знайшов час і відпочити на морі.

А також співачка Світлана Лобода знову потрапила в скандал після публікації кадрів з її концерту. У соцмережі Threads опублікували відео артистки з концерту в Осло, де на сцену їй глядачі кинули прапор України.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу Тарас Цимбалюк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужний удар Сил оборони: у Криму підірвано КП, місця зберігання БпЛА та об'єкти ППО РФ

Потужний удар Сил оборони: у Криму підірвано КП, місця зберігання БпЛА та об'єкти ППО РФ

00:49Україна
Погода підготувала нову порцію дощів: де вдарить "мінусова" температура

Погода підготувала нову порцію дощів: де вдарить "мінусова" температура

23:16Синоптик
"Масштаби брехні вражають": Сирський розкрив реальну ситуацію в Куп’янську

"Масштаби брехні вражають": Сирський розкрив реальну ситуацію в Куп’янську

22:27Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Неймовірна удача усміхнеться трьом знакам зодіаку: хто у списку везунчиків

Неймовірна удача усміхнеться трьом знакам зодіаку: хто у списку везунчиків

Змінює історію Росії – історик розкрив справжнє значення слова "Кремль"

Змінює історію Росії – історик розкрив справжнє значення слова "Кремль"

Китайський гороскоп на сьогодні 29 листопада: Бикам - стрес, Зміям - сварки

Китайський гороскоп на сьогодні 29 листопада: Бикам - стрес, Зміям - сварки

Худючу Кейт Міддлтон зняли під час королівського візиту

Худючу Кейт Міддлтон зняли під час королівського візиту

Гороскоп Таро на грудень 2025: Козерогам - обман, Водоліям - новина, Рибам - пауза

Гороскоп Таро на грудень 2025: Козерогам - обман, Водоліям - новина, Рибам - пауза

Останні новини

00:49

Потужний удар Сил оборони: у Криму підірвано КП, місця зберігання БпЛА та об'єкти ППО РФ

28 листопада, п'ятниця
23:59

Забрала швидка: що трапилося в "Холостяку" перед церемонією троянд

23:16

Погода підготувала нову порцію дощів: де вдарить "мінусова" температура

22:57

Заборонений зв’язок гетьмана: що відомо про стосунки Мазепи з 16-річною похресницею

22:51

Українців попередили про нове зростання цін: які продукти подорожчають швидше за всіх

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
22:27

"Масштаби брехні вражають": Сирський розкрив реальну ситуацію в Куп’янську

22:07

"Не бачу сенсу": Тарас Цимбалюк різко відправив учасницю "Холостяка" додому

21:58

Потужні пожежі в морі: біля берегів Туреччини підірвано два танкери "тіньового флоту" РФ

21:47

Скоро в Україні подорожчають основні види м'яса: на скільки виросте ціна

Реклама
21:31

Як швидко почистити злив у раковині: дешевий засіб, який є вдома в кожного

21:24

Чому 29 листопада треба взяти в борг, аби привернути добробут: яке церковне свято

21:20

"Був цирк": Melovin прокоментував свої заручини

20:56

Одиниці знають головний секрет пралки: одна прихована опція перевертає всеВідео

20:54

Справжній елемент культури: як правильно називати "килим" українськоюВідео

20:26

Такої кави ви точно не куштували: що додати, щоб смак став неперевершеним

20:04

Гігантська отруйна хмара: у РФ ймовірний запуск МБР закінчився катастрофоюВідео

19:29

Українців закликали бути вкрай обережними: у регіонах попереджають про шторм

19:25

Для водіїв в Україні готують маcштабну реформу: чи повернуть обов'язковий техогляд

19:10

Що пропонує Путін для мирного плануПогляд

19:08

Євро і долар різко злетів: новий курс валют на 1 грудня

Реклама
19:03

Зафіксований зліт МіГів та пуски Кинджалів: пролунали перші вибухи, деталі

18:54

Трамп може пожертвувати інтересами України: найгірший прогноз щодо мирного плануВідео

18:32

Після змін в ОП: Зеленський розкрив склад нової української делегації до США

18:25

"Є негативні сигнали": Зеленський анонсував перевірки та оцінку КабмінуВідео

18:11

Як швидко розгладити штори без праски: перевірений лайфхак

18:00

PRM.com та революція українського онлайн-ринку моди новини компанії

17:57

Трамп хоче визнати Крим та інші території російськими - The Telegraph

17:52

Рюші, прозорість і оригінальні сумки: несподівані модні тренди 2026Відео

17:41

Без світла сидітимуть одразу кілька областей: нові графіки на 29 листопада

17:25

Єрмак іде у відставку: Зеленський розповів, хто стане новим главою ОП

17:25

Чому в СРСР паркет клали саме "ялинкою": причина, про яку ніхто не здогадується

17:04

ТЦК мобілізував відомого ексфутболіста Динамо та збірної України – що відомо

16:53

Як правильно позувати на фото: прості поради від фотографа, які працюють

16:40

Путін хоче воювати і не готовий до припинення вогнюПогляд

16:20

У "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки: кого стосується

16:03

Топ-7 цікавих відтінків манікюру, які будуть у тренді цієї зими

15:59

Додаток для знайомств: Кацуріна натякнула, що більше не з Дантесом

15:55

Прохолода та дощі: синоптик здивувала погодою на вихідні

15:53

Українці отримають по два мільйони допомоги: прем'єр озвучила остаточні умови

15:53

Смішне відео: актриса Івано-Франківського театру зробила зауваження просто зі сцениВідео

Реклама
15:35

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа

15:27

Якби не Україна, танки РФ були б у Польщі: Каспаров розкритикував США і НАТОВідео

14:48

Як вивести цвіль на стінах: простий, але дієвий спосіб

14:44

Скоро буде масований обстріл: монітори назвали об'єкти, які можуть бути під ударом

14:42

"Ідея Трампа": Путін зробив неочікувану заяву про мирний саміт

14:13

У жодному разі не можна виносити сміття цього дня: прикмети на свято 29 листопада

14:08

Ірину Федишин обшукали на українському кордоні - співачка назвала причину

13:59

Чи стрибне долар вище 43 гривень: експерт попередив про зміну курсу у грудні

13:51

Як зберігати розрізане авокадо, щоб воно не темніло: простий спосіб

13:33

"Життя поставлено на паузу": Настя Каменських розповіла про самотність

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти