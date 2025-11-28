Погода підготувала нову порцію дощів: де вдарить 'мінусова' температура

Синоптик попередив, що вночі та вранці місцями можливий туман.

https://glavred.net/synoptic/pogoda-podgotovila-novuyu-porciyu-dozhdey-gde-udarit-minusovaya-temperatura-10719623.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних

Де очікуються значні опади

Погода в Україні, упродовж вихідних, 29 та 30 листопада, буде стійкою та спокійною в більшості областей з температурою повітря вищою за норму та слабким вітром. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні дві доби погодні умови над Україною визначатиме західна периферія малорухомого антициклону із центром у районі Казахстану.

відео дня

Синоптик зауважив, що лише у південних регіонах атмосферний фронт принесе чергову порцію дощів, які подекуди будуть інтенсивними в денні години у неділю.

Погода в Україні 29 листопада

У суботу в західних областях очікується хмарна погода, без опадів. Подекуди можливий туман. Температура повітря в нічний час становитиме -1…+4 градуси, вдень +4…+10 градусів.

У північних областях вночі та вранці місцями пройде невеликий дощ, в денні години без істотних опадів. Температура повітря в нічний час очікується в межах 0...+5 градусів, вдень +5...+10 градусів.

У центральних регіонах країни переважатиме хмарна погода, без істотних опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +2…+7 градусів, вдень +6…+11 градусів.

У південній частині країни та у Криму очікується тепла та суха погода протягом доби. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 градусів, вдень +11…+16 градусів.

У східних регіонах України переважатиме хмарна погода без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 градусів, вдень +6…+11 градусів.

Погода 29 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 30 листопада

У неділю в західних регіонах України утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме -1...+5 градусів, вдень +2...+7 градусів.

У північних областях на тлі хмарного неба істотних опадів не передбачається. Температура повітря в нічний час становитиме -1...+4 градусів, вдень +1...+6 градусів.

У центральних регіонах очікується хмарна погода, без опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +1…+6 градусів, вдень +3…+8 градусів.

У південній частині України та на Кримському півострові вночі без істотних опадів, вдень пройдуть дощі, на Одещині місцями очікуються значні опади. Температура повітря в нічний час становитиме +5…+10 градусів, вдень +7…+12 градусів.

У східних областях країни утримається погода без опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні -1...+4 градуси, в денні години +2...+7 градусів.

Погода 30 листопада / фото: meteoprog

Погода в грудні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич також говорив, що погода в Україні у грудні буде аномально теплою.

За його прогнозом, на сніг варто розраховувати лише у третій декаді місяця.

Водночас, перша декада грудня пройде в умовах м’якої та дуже спокійної погоди, з невеликою кількістю опадів. Температура буде стабільно вищою за норму.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У південних, східних, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та на Прикарпатті буде туман з видимістю 200-500 м.

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що погода в Україні в останні дні осені буде теплою, але місцями прохолодною. Температура повітря підвищиться до 4-8 градусів тепла.

Водночас українські метеорологи розповіли, що зима 2025–2026 може виявитися прохолоднішою та більш сніжною, ніж кілька попередніх сезонів. За прогнозом, у січні та першій половині лютого в північних, східних і західних областях нічні температури можуть опускатися до –20…–25 °C.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред