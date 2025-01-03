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Зупинити гарячу фазу війни неможливо: стало відомо, коли можуть початись переговори

Юлія Закрепа
3 січня 2025, 00:17
82
Заморозити бойові дії буде великою проблемою, навіть після виходу на кордони 1991 року.
Зупинити гарячу фазу війни неможливо: стало відомо, коли можуть початись переговори
Світан розповів про переговори у 2025 році / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Ключові тези:

  • Вихід на кордони 1991 року можливий не раніше, ніж через три роки
  • Зупинити гарячу фазу війни неможливо
  • Коли можуть відбутись мирні переговори

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан поділився з Главредом своїм прогнозом на 2025 рік щодо війни в Україні. Експерт також розкрив про те, чи 2025 рік стане роком початку переговорів між Москвою і Києвом.

Він вважає, що переговори можуть початися хоч завтра, але це не стане механізмом запуску зупинки бойових дій. Зупинити гарячу фазу війни неможливо, допоки є дві армії, які не виконали поставлені перед ними завдання.

"ЗСУ - це сьогодні понад мільйон осіб, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення. Українські військовослужбовці давали присягу народу України. Не президенту, не Верховній Раді, не уряду, не президенту Америки, Ізраїлю чи Росії, а народу України. Вони присягали зберігати територіальну цілісність і суверенітет держави. Це клятва народу, який платить за це гроші. "Вимкнути" цю клятву можна тільки смертю. Але навіть якщо загинуть усі збройні сили, залишиться ще кілька десятків мільйонів людей, які російськими військами витіснені зі своїх територій, зі своїх домівок, живуть зараз на валізах, – вони з себе витиснуть ще одну армію, яка виконуватиме те саме завдання. Це означає, що без відновлення територіальної цілісності України зупинити бойові дії неможливо. Концептуально неможливо", - додав Світан.

Світан також пояснив, що вихід на кордони 1991 року, виходячи з нинішньої ситуації, можливий не раніше, ніж через три роки.

"Рік-півтора нам потрібно воювати за Крим (а тільки так можна звільняти території: спочатку Крим, а потім все інше). Потім роки два щонайменше потрібно відрізати Донбас від Росії і зачищати його. Тож загальна кількість часу на бойові дії - це роки три, наголошую, щонайменше. А переговори... Вони і зараз відбуваються. Переговори тривають між верховними головнокомандувачами: всі заяви в ефір, які робляться то одним, то іншим президентом - це ті самі переговори, але з використанням засобів суспільного мовлення", - додав експерт.

Загалом, це мало пов'язані поняття: початок переговорів, зупинка бойових дій і заморожування війни. Світан ще раз наголосив, що заморозити бойові дії буде великою проблемою, навіть після виходу на кордони 1991 року.

Дивіться відео інтерв'ю з полковником запасу Романом Світаном, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

Мирні переговори України та РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Україна провела переговори з РФ в Білорусі. Дмитро Лубінець повідомив, що під час спілкування сторони обговорили умови утримання військовополонених з обох сторін, яких вдалося повернути в рамках обміну напередодні.

У Зеленського видали важливу заяву про переговори з Росією та припинення війни. Наразі українські посадовці відкидають будь-які розмови про тиск або припущення, що приїзд обраного президентом США Дональда Трампа обов’язково означає неминучість мирних переговорів.

Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресоркою Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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