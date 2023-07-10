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"Це НАТО не готове прийняти Україну": Волкер накинувся з критикою на Байдена

Альона Вороніна
10 липня 2023, 08:08 оновлено 10 липня, 08:21
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Волкер висловив критику у бік президента США за його слова про те, що Україна ще не готова стати членом Альянсу.
Курт Волкер, НАТО
Це не Україна не готова до членства, це НАТО не готове прийняти Україну, заявив Волкер/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Насправді це не Україна не готова стати членом Північноатлантичного альянсу, а НАТО не готове прийняти Україну.

Про це заявив колишній посол Сполучених Штатів при НАТО та ексспецпредставник США у справах України Курт Волкер у Twitter. Так він прокоментував інтерв'ю американського президента Джо Байдена, у якому той сказав, нібито Україна ще не готова стати членом Альянсу, і що НАТО розгляне можливість її членства тільки після завершення війни.

Волкер у відповідь на такі слова Байдена наголосив, що таке рішення "даватиметься взнаки".

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"Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готове прийняти Україну. І це буде даватися взнаки", – наголосив Волкер.

Перспективи вступу України до НАТО

Стало відомо, що Німеччина готується подати на відстрочку у вступі України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни із країною-агресоркою Росією. Як повідомило джерело в Альянсі, що Берлін використає щорічний саміт НАТО у Литві цього тижня, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Україна в результаті візитів президента Володимира Зеленського в Болгарію, Чехію, Словаччину і Туреччину добилася прогресу. Шлях до НАТО стане коротше, деякі важливі рішення вже узгоджені. Однак Київ, як і раніше, чекає на чітку позицію Альянсу щодо запрошення до колективного блоку безпеки Заходу. Директора країни-агресора Росії Володимира Путіна треба дотискати.

Колишній помічник міністра оборони США зі зв'язків з НАТО Джим Таунсенд заявив, що Україна може вступити до НАТО ще до формального завершення війни з агресором Росією. Тільки євроатлантична інтеграція Києва стане реальною гарантією безпеки української держави. На саміті НАТО у Вільнюсі Україну навряд чи запросять до Альянсу, проте може бути конкретизовано механізм за типом ПДЧ з урахуванням української специфіки.

Пізніше у Politico заявили, що у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Група ключових країн Альянсу терміново готує проект декларації про гарантії безпеки для України. Країни хочуть встигнути узгодити параметри пакету гарантій безпеки перед початком саміту, щоб запропонувати їх України та запровадити ще до приєднання до НАТО.

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