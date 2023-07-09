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Україну можуть взяти в НАТО до закінчення війни - ексрадник глави Пентагону

Андрій Ганчук
9 липня 2023, 18:18 оновлено 9 липня, 18:26
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На липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна може отримати конкретику за аналогом ПДЧ, який буде розроблено спеціально під Київ, вважає Джим Таунсенд.
Україна, НАТО
Україну навряд чи запросять до НАТО на саміті у Вільнюсі - експерт / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна може вступити до Північноатлантичного Альянсу ще до формального завершення війни з агресором Росією. Тільки євроатлантична інтеграція Києва стане реальною гарантією безпеки української держави. На саміті НАТО у Вільнюсі Україну навряд чи запросять до Альянсу, проте може бути конкретизовано механізм за типом ПДЧ з урахуванням української специфіки. Про це заявив колишній помічник міністра оборони США зі зв'язків з НАТО Джим Таунсенд.

В інтерв'ю польському виданню PAP розповів про те, що формальне завершення війни Росії проти України не є жорсткою умовою для інтеграції Києва до НАТО. Однак тільки повноцінне членство в Альянсі стане повноцінною гарантією безпеки України.

На думку експерта, відкладання рішення щодо вступу України до НАТО через війну з РФ може призвести до того, що Москва по-максимуму відтягуватиме визнання своєї поразки.

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"Кращим варіантом, звичайно, було б повна поразка Росії, але навіть якщо цього не відбудеться і РФ не визнає поразки після закінчення бойових дій, все одно може скластися ситуація, коли Альянс буде більш готовий прийняти Україну, ніж зараз", - вважає Таунсенд.

Україні на саміті у Вільнюсі можуть конкретизувати "аналог ПДЧ"

Також Джим Таунсенд підкреслив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україну навряд чи запросять до НАТО. Втім, можна розраховувати, що Альянс надасть конкретику щодо перспектив вступу Києва до блоку безпеки Заходу. Йдеться про деталізацію "аналога ПДЧ, але спеціально заточеного під Україну".

Вступ України до НАТО

Глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау висловили надію, що Україна вступить до НАТО в рамках прискореної процедури. Високопоставлені дипломати дотримуються точки зору, згідно з якою євроатлантичну інтеграцію Києва спростить той факт, що ЗСУ вже озброєні військовою технікою Альянсу.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції заявив, що Україна заслуговує на вступ до Північноатлантичного альянсу. За його словами, ніхто не програє від справедливого миру в Україні.

Президент США Джо Байден вважає, що в НАТО поки що немає консенсусу щодо інтеграції України. Однак він також заявив про готовність Штатів надати Києву гарантії безпеки за ізраїльською моделлю. Вони діятимуть до моменту вступу України до Альянсу.

Інші новини:

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