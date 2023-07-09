В НАТО терміново узгоджують пакет гарантій безпеки для України - Politiko

Захід хоче створити "парасольку безпеки" для всіх країн, які готові надати Україні постійну військову допомогу.

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НАТО терміново узгоджує гарантії безпеки для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Група ключових країн Альянсу терміново готує проект декларації про гарантії безпеки для України. Про це повідомляє Politico.

Країни хочуть встигнути узгодити параметри пакету гарантій безпеки перед початком саміту, щоб запропонувати їх України та запровадити ще до приєднання до НАТО. Це питання з Києвом протягом кількох тижнів обговорювали США, Британія, Франція та Німеччина.

Захід хоче створити "парасольку безпеки" для всіх країн, які готові надати Україні постійну військову допомогу. Слід зазначити, що кожна така країна матиме свої особливості цієї допомоги. НАТО планує узгодити зобов'язання щодо безпеки на перехідний період, бо мова про приєднання України до Альянсу йтиме після завершення війни.

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"Триває обговорення; ми вже достатньо просунулись, насправді дуже серйозно просунулись, і ми дуже сподіваємось, що воно може бути завершене до кінця саміту", – сказав французький чиновник.

Інші дипломати заявили, що зараз тривають "гарячі переговори в останню хвилину" про те, як це все має виглядати.

За даними видання, основні деталі планують обговорити президент США Джо Байден та прем'єрміністр Британії Ріші Сунак під час зустрічі в Лондоні 10 липня.

"По суті, це буде гарантія для України, що ми протягом дуже довгого часу оснащуватимемо їхні збройні сили, фінансуватимемо, консультуватиме, навчатимемо їх, щоб у них була здатність стримування проти будь-якої майбутньої агресії", — сказав високопосадовець НАТО.

За даними видання, кожна країна зможе на двосторонній основі визначити з Україною, які зобов'язання вона на себе приймає.

"Це може бути будь-що - від ППО до танків і тощо", – сказав дипломат.

Вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі і глава МЗС Польщі Збігнєв Рау раніше висловили надію, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. Дипломати дотримуються точки зору, згідно з якою наявність західної зброї на балансі ЗСУ спростить процеси євроатлантичної інтеграції Києва.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції сказав, що Україна заслуговує на вступ до НАТО. За словами Ердогана, від справедливого миру в Україні ніхто не програє.

Президент США Джо Байден вважає, що у НАТО поки що немає єдиного рішення щодо вступу України до блоку. Проте, Байден висловив готовність Вашингтона надати Києву гарантії безпеки за ізраїльською моделлю ще до того, як Україна вступить до Альянсу.

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