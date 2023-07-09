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"Бояться війни": Німеччина хоче заблокувати заявку України на членство в НАТО - ЗМІ

Юлія Куришко
9 липня 2023, 08:11 оновлено 9 липня, 08:25
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Німеччина та США попередили, що вступ України до НАТО може перерости у активну війну між НАТО та Росією.
'Бояться війни': Німеччина хоче заблокувати заявку України на членство в НАТО - ЗМІ
Німеччина проти вступу України до НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН

Німеччина готується подати на відстрочку у вступі України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни із країною-агресоркою Росією.

Як повідомило джерело в Альянсі виданню The Telegraph, що Берлін використає щорічний саміт НАТО у Вільнюсі, у Литві цього тижня, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України.

"Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства. Йому потрібен процес і час, щоб розробити гарантії, щоб фактично заблокувати членство", - - повідомило джерело The Telegraph.

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Відомо, що згідно зі статтею 5 Альянсу НАТО, будь-яка держава-член, на яку напав зовнішній агресор, має право вимагати військового втручання від решти союзників.

Здається, повторюючи стурбованість Німеччини, президент США Джо Байден сказав, що хоче уникнути ситуації, коли "ми всі у війні, ми у війні з Росією".

"Тим часом Володимир Зеленський, президент України, поступово нарощував свою кампанію за вступ України до НАТО після вторгнення Росії минулого року, намагаючись вбити клин між його країною та Москвою", - передає видання.

Він закликав 31 країну-члена НАТО зробити конкретні кроки щодо членства України, щоб його країна могла швидко приєднатися до трансатлантичного альянсу після війни.

Німеччина та Сполучені Штати приватно попередили, що цей крок може перерости нинішній конфлікт у активну війну між НАТО та Росією.

Путін часто заявляв, що розширення НАТО до російських кордонів протягом останніх двох десятиліть було ключовим фактором його рішення про вторгнення в Україну.

Відтоді російський диктатор погрожував використанням ядерної зброї у війні, що викликало побоювання ескалації в західних країнах.

Нині США, Велика Британія та країни ЄС наразі розробляють низку двосторонніх пропозицій щодо безпеки, які, як вони сподіваються, допоможуть захистити Київ у разі відсутності вступу до НАТО.

Але інші лідери, як-от прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, стверджують, що Україні слід запропонувати дорожню карту вступу на саміті.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що Пономарьов пояснив, коли станеться вступ України до НАТО та які перспективи. Він також додав, що важливо готувати НАТО до того, що в Росії буде зміна влади, тому треба визначатися і займати якусь позицію.

Байден підтримав спрощений вступ України до НАТО. Байден, як і канцлер Німеччини Олаф Шольц, були серед тих, хто не бажав виходити за рамки зобов'язань, взятих на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, щодо того, що Україна одного разу стане членом Альянсу.

Європарламент ухвалив резолюцію і закликав НАТО офіційно запросити Україну до Альянсу. Як йдеться в резолюції, процес вступу Києва до Альянсу почнеться після закінчення війни і буде завершений "якомога швидше".

Україну будуть готові прийняти до НАТО. Майбутнє України - у Північноатлантичному альянсі, країни Заходу солідарні з Києвом і продовжать демонструвати свою підтримку, сказав Єнс Столтенберг.

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