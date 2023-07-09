Україна домовилася про скорочення шляху до НАТО, Путіна треба дотиснути - Кулеба

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі узгоджені важливі для України рішення, Київ продовжує працювати над питаннями інтеграції до Альянсу, сказав Дмитро Кулеба.

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Україна прагне отримати сигнал про своє майбутнє в НАТО-Кулеба / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна в результаті візитів президента Володимира Зеленського в Болгарію, Чехію, Словаччину і Туреччину добилася прогресу. Шлях до НАТО стане коротше, деякі важливі рішення вже узгоджені. Однак Київ, як і раніше, чекає на чітку позицію Альянсу щодо запрошення до колективного блоку безпеки Заходу. Директора країни-агресора Росії Володимира Путіна треба дотискати. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своєму Instagram він опублікував звернення, в якому розповів про те, що українська дипломатія пропрацювала низку важливих питань і тепер шлях України до НАТО скоротиться. Напередодні саміту Альянсу вже узгоджено низку важливих рішень.

"Це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, говорили, що цього не буде, а ми разом з найближчими партнерами це зробили", - зазначив Кулеба.

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Втім, за словами глави МЗС, на даний момент немає чіткої позиції Альянсу щодо запрошення України вступити до НАТО. Потрібно, щоб з'явилася ясність з цього питання.

"Зараз унікальний момент, щоб внести цю ясність... для НАТО упустити цю можливість буде означати зробити подарунок Путіну в момент, коли його потрібно дотискати на всіх фронтах", - сказав дипломат.

Також Дмитро Кулеба підкреслив, що Київ продовжить зусилля, спрямовані на роботу щодо запрошення України до НАТО "без перерви протягом вихідних, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту".

Вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі та керівник МЗС Польщі Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу в рамках прискореної процедури. На думку висопокоставлених дипломатів, євроатлантична інтеграція Києва може відбутися швидше, оскільки армія України вже озброєна технікою НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на спільній з українським гарантом Володимиром Зеленським пресконференції сказав, що Україна заслуговує вступу до НАТО. Також він додав, що від настання справедливого миру в Україні ніхто не програє.

Президент США Джо Байден вважає, що у НАТО немає одноголосного консенсусу щодо вступу України до Північноатлантичного альянсу, поки йде війна з агресором Росією. При цьому Байден сказав, що Штати готові на даному етапі надати Україні гарантії безпеки за моделлю, в рамках якої США працюють з Ізраїлем.

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