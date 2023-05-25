"Росії буде не до війни з Україною": генерал СБУ сказав, коли посиплеться фронт

Якщо в РФ з’явиться кілька проблемних територій, де точитимуться бойові дії, їй буде не до загарбницьких війн в інших державах.

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Генерал СБУ сказав, коли посиплеться фронт/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Facebook Ягун

Рейд російських добровольців у Бєлгородській області країни-агресорки Росії змусить Кремль спрямувати на вирішення цієї проблеми значну частину своїх зусиль. Це у свою чергу відволікатиме російських окупантів від війни в Україні. Проте якщо в РФ з’явиться не одна така проблемна територія, а кілька, тоді Кремлю буде взагалі не до війни проти нашої держави.

Ситуація на Бєлгородщині відволіче РФ на вирішення внутрішніх проблем. Про це розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в інтерв'ю Главреду.

"Я думаю, що за такого розвитку подій (якщо всередині РФ з’явиться дві чи три гарячі точки – ред.) Росії буде не до нашої війни. Ситуація на Бєлгородщині – один зі способів, щоб відволікти Росію на внутрішні проблеми, і ми про це давно казали", – зазначає Ягун.

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Віктор Ягун Віктор Ягун – український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Генерал наголосив, що якби ситуація склалася саме таким чином, то Росії взагалі було б не до загарбницьких війн в інших державах.

"Коли у Росії почнеться пожежа внутрішніх проблем і їх потрібно буде гасити, Москві буде точно не до загарбницьких війн в інших державах – тоді посиплються всі її анклави, серед яких Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія та інші утворення", – зазначив він.

Він вважає такий варіант розвитку подій цілком можливим.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, чому добровольці Росії на операцію в Білгородській області мають декілька днів:

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, у вранці понеділок, 22 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також вказується, що на Бєлгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і "РДК" на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.

Вранці 23 травня добровольці Легіону "Свобода Росії" заявили, що операція зі "звільнення" Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що на території Бєлгородської області РФ діють російські патріоти, яким уже "допік" російський диктатор Володимир Путін і які хочуть змінити політичний режим у своїй державі. При цьому українські військові не заходили і не збираються заходити на територію Росії.

Тим часом з’явилася інформація, що РФ хоче перекинути додаткові війська в Бєлгородську область через загострення ситуації на цій території. Зокрема, в РФ планують перекинути туди частину боєздатних підрозділів окупантів, які зараз воюють в Україні.

Нагадаємо, ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун зазначав, що рейд "РДК" і "ЛСР" на Бєлгородщині стане серйозною проблемою для Кремля. РФ зіштовхнулася з добре підготовленим підрозділом з бойовим досвідом. А Україні вигідна ця ситуація, адже це змусить окупантів спрямувати значну частину зусиль на вирішення цієї проблеми.

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