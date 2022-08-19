Це літо може стати найтрагічнішим - Зеленський

Президент повідомив про роботу над місією на Запорізькій АЕС.
Сьогодні українські дипломати, партнери, представники ООН, МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути спрямована на Запорізьку АЕС.
Як каже президент України Володимир Зеленський, якщо шантаж з боку Росії радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію як одне з найтрагічніших.
"Українські дипломати, наші партнери, представники ООН, МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка повинна бути спрямована на Запорізьку атомну станцію. З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі", – сказав глава держави.
Він також подякував усім, хто долучився до цієї роботи та ініціативи.
"Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію європейських країн як одна з найтрагічніших за весь час. Адже в жодній інструкції жодної атомної станції світу не передбачений порядок на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень", - зауважив Зеленський.
Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ
Окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.
Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.
14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.
21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.
5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.
9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнеровці".
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