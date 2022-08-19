Це літо може стати найтрагічнішим - Зеленський

Зеленський / Офіс президента, УНІАН

Сьогодні українські дипломати, партнери, представники ООН, МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути спрямована на Запорізьку АЕС.

Як каже президент України Володимир Зеленський, якщо шантаж з боку Росії радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію як одне з найтрагічніших.

"Українські дипломати, наші партнери, представники ООН, МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка повинна бути спрямована на Запорізьку атомну станцію. З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі", – сказав глава держави.

Він також подякував усім, хто долучився до цієї роботи та ініціативи.

"Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію європейських країн як одна з найтрагічніших за весь час. Адже в жодній інструкції жодної атомної станції світу не передбачений порядок на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень", - зауважив Зеленський.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнеровці".

Читайте також: