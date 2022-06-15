Естонський військовий покинув службу в НАТО і за власні кошти навчає українcьких бійців

Естонець навчає військовій справі українців власним коштом / Фото УНІАН, скріншот

29-річний громадянин Естонії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінив своє життя, щоби підтримати нашу країну. Він звільнився з армії НАТО, приїхав в Україну та за власні кошти навчає бійців.

Останні сім років Максим був професійним військовим в армії НАТО. Все, що він відпрацював за роки контрактної служби, тепер він передає українським захисникам, передає ТСН.

В юності Максим навчався в Україні комп'ютерним технологіям. І зараз залишитися осторонь не зміг. Приїхав чоловік за підтримки Асоціації українських організацій в Естонії та проводить навчання захисників власним коштом. Заради своєї ініціативи Максим звільнився зі служби і навіть втратив право на військову пенсію.

"Люди тут вдома втрачають, тож мої заощадження - це так собі", - говорить він.

"Передаю їм (українським військовим, - ред.) щонаменше вогневу підготовку, тактику. Намагаюся якомога більше навчити їх координувати свої дії з іншими підрозділами. Ось це проблема росіян, що вони не координовані. Це просто маса, яка пре грубою силою", — додав військовий.

Максим сподівається, що його наука збереже українським бійцям життя і прискорить перемогу.

"Зараз я навчив п'ятдесят людей, а ці п'ятдесят осіб навчать ще п'ятдесят. Це скільки хлопців залишаться здоровими і повернуться додому", - сказав військовий.

Він продовжить підготовку українських захисників і надалі, поки вистачить заощаджень. У тому, що Україна переможе, Максим не сумнівається.

Як повідомляв Главред, ексдепутатка парламенту Норвегії Сандра Андерсен Ейра приїхала в Україну, щоби боротися з російськими окупантами. Дівчина захищає Україну зі зброєю в руках з березня 2022 року.

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