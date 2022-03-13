Як вбили журналіста New York Times в Ірпені: поранений колега розповів подробиці

Поранений журналіст / скріншот

До Києва в лікарню Охматдит привезли пораненого американського журналіста, якого окупанти цинічно розстріляли з його колегами в Ірпіні.

Американському журналісту вже надали медичну допомогу.

Жертвою російських окупантів став 51-річний кореспондент американського видання New York Times Брент Ренауд.

"Ми перетинали перший міст в Ірпені, ми хотіли зняти, як біженці виїжджають, люди запропонували нас підвезти до іншого мосту. Ми перетнули блокпост, і вони почали в нас стріляти. Водій розвернувся, і вони продовжили стріляти - моєму другові Бруно вистрілили ззаду. Я бачив, що йому потрапили в шию. Я не знаю, що з ним - ми розділилися, мене забрала швидка", - розповів поранений журналіст у лікарні.

На жаль він ще не знає, що його колега помер на місці від куль окупантів.

Вбивство американського журналіста

В Ірпіні 13 березня загинув журналіст New York Тімеѕ Брент Ренауд.

"Звичайно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість і безжальність агресора", - розповіли в поліції Києва.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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