Це був поклик серця: українка бігла до чоловіка в госпіталь на Азовсталь, наступного дня він загинув

Алла та Віталій Тарани загинули внаслідок обстрілів окупантів / Колаж УНІАН, ТСН

У Маріуполі від російських обстрілів загинула подружня пара - Віталій та Алла Таран. Він - 15 квітня, вона - через три тижні. Напередодні загибелі Віталія вони зустрілися після півторамісячної розлуки. Жінка бігла під вибухами до пораненого чоловіка. Наступного дня на госпіталь росіяни скинули бомбу. У пари залишився трирічний син Данило.

Віталію було 36 років, Аллі — 33, вони родом з Красногорівки Донецької області. У полку Азов пара була майже з самого його створення. Спочатку вони були волонтерами, потім отримали посади. Алла була діловодом, а Віталій займався фінансами, пише ТСН.

Подружжя не бачилося півтора місяця. Коли Віталій потрапив у госпіталь на Азовсталі з важкими пораненнями, Алла ризикнула вирватися до нього під обстрілами.

Матері бійця вони відправили фото, де міцно тримають одне одного за руку та виглядають щасливими.

Сім'я Таранів у госпіталі за день до загибелі чоловіка / скріншот відео ТСН

"Він дуже часто писав, що по ній дуже скучив, і за день до його загибелі, вона змогла один кілометр пройти вночі, навіть бігти, вона писала, якийсь поклик серця був, що вона побігла туди", - розповів друг загиблого Олександр.

Наступного дня після зустрічі з дружиною Віталія не стало - росіяни скинули бомбу на госпіталь. Через три тижні після загибелі захисника України окупанти вбили і її.

Незадовго до своєї загибелі боєць записував для мами і трирічного сина відео. Жінка теж писала синові повідомлення, але останнє він не прочитав.

Ролана - мама Віталія - молиться, щоби вдалося врятувати захисників Азовсталі. Жінка теж була в полку Азов - звільнилася в листопаді. Їй боляче через втрату кожного бійця. Своєму синові вона продовжує писати повідомлення навіть після його загибелі.

Евакуація поранених з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведено процедуру обміну, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Україна продовжує працювати над обміном поранених українських військових, яких напередодні евакуювали з Азовсталі. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. Передусім їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників одразу після того, як їхній стан стабілізується.

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