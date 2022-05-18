Це був поклик серця: українка бігла до чоловіка в госпіталь на Азовсталь, наступного дня він загинув

Алла стала жертвою російських обстрілів через три тижні після загибелі Віталія. У пари залишився трирічний син Данило.
У Маріуполі від російських обстрілів загинула подружня пара - Віталій та Алла Таран. Він - 15 квітня, вона - через три тижні. Напередодні загибелі Віталія вони зустрілися після півторамісячної розлуки. Жінка бігла під вибухами до пораненого чоловіка. Наступного дня на госпіталь росіяни скинули бомбу. У пари залишився трирічний син Данило.
Віталію було 36 років, Аллі — 33, вони родом з Красногорівки Донецької області. У полку Азов пара була майже з самого його створення. Спочатку вони були волонтерами, потім отримали посади. Алла була діловодом, а Віталій займався фінансами, пише ТСН.
Подружжя не бачилося півтора місяця. Коли Віталій потрапив у госпіталь на Азовсталі з важкими пораненнями, Алла ризикнула вирватися до нього під обстрілами.
Матері бійця вони відправили фото, де міцно тримають одне одного за руку та виглядають щасливими.
"Він дуже часто писав, що по ній дуже скучив, і за день до його загибелі, вона змогла один кілометр пройти вночі, навіть бігти, вона писала, якийсь поклик серця був, що вона побігла туди", - розповів друг загиблого Олександр.
Наступного дня після зустрічі з дружиною Віталія не стало - росіяни скинули бомбу на госпіталь. Через три тижні після загибелі захисника України окупанти вбили і її.
Незадовго до своєї загибелі боєць записував для мами і трирічного сина відео. Жінка теж писала синові повідомлення, але останнє він не прочитав.
Ролана - мама Віталія - молиться, щоби вдалося врятувати захисників Азовсталі. Жінка теж була в полку Азов - звільнилася в листопаді. Їй боляче через втрату кожного бійця. Своєму синові вона продовжує писати повідомлення навіть після його загибелі.
Евакуація поранених з Азовсталі
16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.
Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведено процедуру обміну, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Україна продовжує працювати над обміном поранених українських військових, яких напередодні евакуювали з Азовсталі. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. Передусім їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників одразу після того, як їхній стан стабілізується.
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