"Войовниця" з Норвегії: ексдепутатка парламенту приїхала битися за Україну

Сандра Андерсен Ейра допомагає Україні боротися з російськими окупантами з березня. Дівчина виконує бойові завдання у складі Інтернаціонального легіону.
Ексдепутатка парламенту Норвегії Сандра Андерсен Ейра приїхала в Україну, щоби битися з російськими окупантами. Дівчина захищає Україну зі зброєю в руках з березня 2022 року.
Сандра Андерсен Ейра каже, що приїхати в Україну та взяти в руки зброю її спонукав моральний обов'язок, пише видання Time.
"В останній раз, коли велика війна була на континенті, моя країна теж потребувала допомоги. Тому для мене це було моральним обов'язком", - сказала Сандра, нагадуючи про нацистську окупацію Норвегії.
За її словами, на війні втрачають сенс гендерні відмінності й стереотипи. На фронті всі - насамперед воїни.
"Ви живете одне з одним, ви дихаєте одне одному в потилицю", - каже Андерсен Ейра.
При цьому дівчина прекрасно розуміє, що її стать, якщо вона потрапить в полон, була би додатковим фактором небезпеки.
Сандра зазначає, що своїми очима бачила, як російські солдати ґвалтували українських жінок і наносили удари по міських площах і евакуаційних автобусах мирних жителів. Бажання зробити так, щоби російські окупанти більше не могли вчиняти подібних злочинів, спонукає її продовжувати розпочате.
"Це також велика мотивація, яка підтримує мене", - каже вона.
Як пише норвезька щоденна газета Verdens Gang, до політичної кар'єри Сандра встигла попрацювати медиком і рибалкою. Зараз дівчина виконує бойові завдання у складі окремого підрозділу Інтернаціонального легіону, сформованого з колишніх спецназівців США та Великої Британії. Вони називають себе "Брудною дюжиною". Крім Сандри в загоні п'ять чоловіків. Їй присвоїли бойове прізвисько "Войовниця".
За її словами, разом з нею за Україну воюють ветерани елітного 75-го полку рейнджерів США, які займаються снайперською роботою.
На фронті в Україні її загін постійно переміщують за різними напрямками. Наприклад, в кінці березня Ейра виконувала бойове завдання біля Миколаєва і брала участь в розгрібанні завалів, коли була обстріляна казарма.
Дівчина зізнається, що не планує повертатися додому до закінчення війни в Україні, бо звикла до постійних обстрілів і її лякає тиха домашня обстановка.
"Всі мої друзі в США військові, більшість моїх друзів в Норвегії - теж. Військове життя мені знайоме. Ті, хто був на війні, можуть упізнати в ній себе, але чим ближче ти до лінії фронту, тим тобі комфортніше. Твоє тіло відгукується на це, ти стаєш спокійною і врівноваженою", — сказала колишня депутатка.
Time нагадує, що в українських Збройних Силах близько 15% (трохи понад 30 тисяч осіб) становлять жінки.
У складі Іноземного легіону, який сформувався на початку російського вторгнення з громадян інших держав, жінки теж є. Їх понад два десятки. Вони прибули з США, Великої Британії, Нідерландів, Португалії, Австралії, Угорщини, Ізраїлю, Грузії та інших країн.
Як повідомляв Главред, колишній піхотинець Королівського англійського полку Сі Джей Дартон прибув в Україну, щоби допомогти українським захисникам з розмінуванням на лінії фронту. У ЗСУ не вистачає людей для роботи в цій галузі, тому Дартон і прийшов на допомогу. Свою роботу він сприймає як "небезпечну гру".
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