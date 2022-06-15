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Росію могли спровокувати на війну: Папа Римський знайшов "виправдання" діям Путіна в Україні

15 червня 2022, 07:52

Понтифік засудив жорстокість російських військ в Україні, але при цьому він вважає, що у війні Росії та України "немає метафізичного добра або зла".

Папа Римський Франциск, війна в Україні
Папа Римський Франциск розповів, що Патріарх Кирил назвав йому причини війни в Україні / Фото Reuters

Папа Римський Франциск зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення Росії в Україну. Зокрема, за його словами, позиція НАТО могла спровокувати країну-агресорку РФ на війну.

Як пише Civilta Cattolic, понтифік засудив жорстокість російських військ в Україні, але при цьому він вважає, що цьому конфлікті "немає метафізичного добра чи зла". Франциск зазначив, що, говорячи про війну в Україні, потрібно "відійти від звичайної моделі Червоної Шапочки".

"Червона Шапочка була хорошою, а вовк - поганим. Тут немає метафізичного добра і зла. З'являється щось глобальне, з елементами, які дуже переплітаються", - сказав Франциск.

Папа Римський Франциск вважає, що ситуація не є чорно-білою і що війна, "можливо, була якимось чином спровокована або не відвернена".

На питання, чи підтримує він президента Росії Володимира Путіна, Папа відповів: "Ні, не підтримую, я просто проти зведення складності до розрізнення добра і зла".

Франциск зізнався, що провів 40-хвилинну розмову з російським Патріархом Кирилом, який розповів Папі Римському про причини, що виправдовують війну.

"Коли він закінчив, я втрутився і сказав: "Брате, ми не священнослужителі держави, ми пастирі народу". Я повинен був зустрітися з ним 14 червня в Єрусалимі, щоби поговорити про наші справи. Але через війну, за взаємною згодою, ми вирішили перенести зустріч на пізніший термін, щоби наш діалог не був зрозумілий неправильно. Я сподіваюся зустрітися з ним на Генеральній Асамблеї в Казахстані у вересні", – додав Папа Римський.

Нагадаємо, 85-річний понтифік Франциск в інтерв'ю найбільшій італійській газеті Corriere Della Sera розповів, що ще в березні направив президенту РФ Володимиру Путіну пропозицію про проведення зустрічі з метою завершення війни Росії проти України.

Зокрема, після 20 днів війни понтифік, за його словами, попросив одного з кардиналів передати Путіну повідомлення про готовність приїхати на переговори до Москви, щоби спробувати зупинити війну. Але російська влада нічого не відповіла.

Пізніше понтифік в інтерв'ю розповів, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у розмові з ним сказав про нібито плани Росії завершити війну в Україні до 9 травня. І підкреслив, що потрібно докласти максимальних зусиль для закінчення бойових дій.

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