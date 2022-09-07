Є привід для радощів: Зеленський розповів про "хороші новини" з Харківщини

Зеленський анонсував Хороші новини на фронті / Офіс президента України, Генштаб ЗСУ

Сьогодні у громадян України є привід для радощів, які пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, але ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти, йдеться у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського.

"На цьому тижні у нас є хороші новини із Харківської області. Ймовірно, всі вже бачили повідомлення про активність українських захисників. І, думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне почуття", - сказав він.

Зараз ще не час називати звільнені українськими захисниками населені пункти.

Але, за словами президента, саме час подякувати 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань.

Також Зеленський сказав слова подяки 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження росіян на півдні України та 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції.

"Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України і загальну ситуацію по всьому фронту. Чим складніше окупантам, чим більше у них втрат, тим краще будуть позиції у наших захисників на Донбасі, тим надійніше буде оборона Запоріжжя і Миколаєва, міст Дніпропетровської області, тим швидше зможемо звільнити Приазов'я і весь південь", - додав президент.

Ситуація на Харківському напрямку

5 вересня в Генштабі ЗСУ розповіли, що в результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.

В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що президент РФ Володимир Путін, можливо, дав команду російським військам окупувати Харків. На думку фахівців, загарбники в Балаклії і великій Комишувасі можуть будувати плацдарм для подальшого наступу на місто.

6 вересня військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що в Харківській області російським окупантам доводиться несолодко, і далі для них ситуація погіршиться ще більше. Одного-двох місяців має вистачити на те, щоб "розібратися" з цим угрупуванням.

"Рух з Балаклії також нейтралізується. ЗСУ розбивають мости і логістику навколо цього угруповання окупантів, яке потенційно може опинитися в котлі. Переправи в районі Куп'янська розбиті. Склади там вже зруйновані, тому угруповання в Ізюмі буде братися в вогняний мішок. ЗСУ тиснуть на них з південних позицій. За останні пару днів звільнили селище Озерне", - розповівши він.

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