Оголошена повітряна тривога: в Харкові лунають потужні вибухи

У місті та області оголошено повітряну тривогу. Ракети летять, попередньо, з Бєлгородської області РФ.
Сьогодні, 31 серпня, ввечері в Харкові пролунали потужні вибухи. В області оголошена повітряна тривога, йдеться в повідомленні видання Суспільне Харків.
Більш детальної інформації щодо вибухів офіційні джерела наразі не розкривали. Жителям міста і області необхідно залишатися в укриттях.
Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події суворо заборонено.
У місті та області оголошено повітряну тривогу. Ракети летять, попередньо, з Бєлгородської області РФ.
Обстріли окупантами України в ніч на 31 Серпня
Нагадаємо, Росія в ніч на середу, 31 Серпня, обстріляла низку населених пунктів України. Внаслідок нічного обстрілу Харкова постраждали дві людини. Осколки ракети потрапили в житловий будинок і офісну будівлю і викликали пожежі.
У Харкові "приліт" був у центрі міста в Київському районі. Повідомлялося, що запуск ракети відбувся з російського Бєлгорода.
Крім Харкова, окупанти обстріляли вночі Нікополь на Дніпропетровщині, а також Краматорськ і Слов'янськ в Донецькій області. У Нікополі поранена 57-річна жінка, вона в лікарні в стані середньої тяжкості. У Краматорську також є поранені, у Слов'янську обійшлося без жертв.
Читайте також:
- Зірка "Абатства Даунтон" до сліз зворушив відео про руйнування росіянами Харкова
- У Харкові пряме попадання в житловий будинок: є постраждалі
- РФ вночі вдарила по Харкову, Нікополю, Краматорську та Слов'янську: є постраждалі та руйнування