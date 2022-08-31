Оголошена повітряна тривога: в Харкові лунають потужні вибухи

У Харкові лунають потужні вибухи / Фото УНІАН

Сьогодні, 31 серпня, ввечері в Харкові пролунали потужні вибухи. В області оголошена повітряна тривога, йдеться в повідомленні видання Суспільне Харків.

Більш детальної інформації щодо вибухів офіційні джерела наразі не розкривали. Жителям міста і області необхідно залишатися в укриттях.

Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події суворо заборонено.

Видео дня

У місті та області оголошено повітряну тривогу. Ракети летять, попередньо, з Бєлгородської області РФ.

Обстріли окупантами України в ніч на 31 Серпня

Нагадаємо, Росія в ніч на середу, 31 Серпня, обстріляла низку населених пунктів України. Внаслідок нічного обстрілу Харкова постраждали дві людини. Осколки ракети потрапили в житловий будинок і офісну будівлю і викликали пожежі.

У Харкові "приліт" був у центрі міста в Київському районі. Повідомлялося, що запуск ракети відбувся з російського Бєлгорода.

Крім Харкова, окупанти обстріляли вночі Нікополь на Дніпропетровщині, а також Краматорськ і Слов'янськ в Донецькій області. У Нікополі поранена 57-річна жінка, вона в лікарні в стані середньої тяжкості. У Краматорську також є поранені, у Слов'янську обійшлося без жертв.

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