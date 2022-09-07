Трупи вивозили КамАЗом: на Запоріжжі понад 100 окупантів знищено і поранено

Російські військові / Reuters, Радіо Свобода

Внаслідок удару Збройних сил України в Запорізької області понад 50 російських окупантів були знищені.

При цьому поранення отримали близько 70 рашистів, а також знищено близько 30 одиниць техніки РФ. Про це повідомляє Канал 24 з посиланням на дані спецслужб.

Уточнюється, що тіла ліквідованих в результаті удару ЗСУ окупантів вцілілі росіяни зібрали в КамАЗ.

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"Російські окупанти на Запоріжжі втратили багато техніки та особового складу. Це сталося в результаті роботи Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що ліквідованих і "трьохсотих" окупантів вивозили сторону Мелітополя.

Раніше повідомлялося про те, що бійці спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели спецоперацію проти російських окупантів в окупованій Кам'янці-Дніпровській Запорізької області.

В результаті знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму.

"При цьому склад був підірваний вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали-знищені", - вказується в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ знищили колону російської військової техніки і живої сили, що виїхала з окупованого Маріуполя в бік Запоріжжя.

ЗСУ відпрацювали за наводкою підпільників Інформаційного спротиву Маріуполя.

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