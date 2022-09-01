Під Харковом загинув волонтер з Британії, який рятував життя бійців ЗСУ

На початку серпня на початку серпня Крейг знову приїхав в Україну і обіцяв родині ‒ цей візит має стати останнім. Але до своїх рідних він так і не повернувся.
24 серпня в жорстоких боях неподалік від Харкова загинув боєць Інтернаціонального легіону - британець 48-річний на початку серпня знову приїхав в Україну і обіцяв ‒ цей візит має стати останнім. У жовтні Крейг обіцяв повернутися додому назавжди.. Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Про смерть медика-добровольця повідомила його сім'я. Сестра загиблого Лорна зазначила, що Крейга "застрелили під час виконання службових обов'язків".
До приїзду в Україну Макінтош працював ландшафтним садівником у Норфолку. В юності він мріяв стати офіцером, але лікарі в медкомісії його забракували.
24 березня Макінтош приїхав в Україну, щоб допомагати боротися з російськими окупантами. Він повернувся додому в квітні, але на початку серпня знову приїхав в Україну і обіцяв ‒ цей візит повинен стати останнім. У жовтні Крейг обіцяв повернутися додому назавжди.
У Крейга Макінтоша залишилися дві дочки. Сестра намагається забрати тіло загиблого брата до Британії.
Нагадаємо, раніше білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.
Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.
До того, у боях за Україну з російськими окупантами, виконуючи бойове завдання, загинув командир батальйону" Волат "полку імені Кастуся Калиновського - Білорус Іван Марчук з позивним"Брест".
Його підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня під Лисичанськом.
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