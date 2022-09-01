Росіяни "переплутали" Харків з Бєлгородом: у місті гримлять вибухи

Російська ракета впала під Бєлгород / скріншот

Російські ракети, які повинні були бомбити Харків, впали біля місця запуску - в Бєлгороді.

Очевидці пишуть, що росіяни запускали ракети по Україні, але одна з них впала під Білгородом.

Також в мережі публікують відео, на якому видно, як випущений снаряд вилітає і падає за кілька кілометрів від місця запуску.

Видео дня

Вибухи в Бєлгороді / скріншот

Зазначимо, що подібні інциденти в Белкороді відбувалися і раніше. У ніч на середу, 31 Серпня, впали як мінімум дві ракети, які окупанти намагалися запустити по території України. Спроби запуску виявилися неуспішними, і ракети впали незадовго після вильоту.

У західній розвідці раніше заявили, що військові об'єкти Росії в місті Білгород є легальними цілями для України. Такі дії не загрожують територіальній цілісності Російської держави. Подібні атаки стали можливі завдяки неймовірній сміливості людей і появі нових технічних можливостей.

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