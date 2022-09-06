Окупантів візьмуть у вогняний мішок: полковник розповів про успіхи ЗСУ на Харківщині

Одного-двох місяців має вистачити, щоби ЗСУ "розібралися" з угрупованням росіян на харківському напрямку, вважає полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
В Харківській області російським окупантам доводиться несолодко, і далі для них ситуація погіршиться ще більше. Одного-двох місяців має вистачити на те, щоби "розібратися" з цим угрупуванням.
Як розповів військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, ізюмське угруповання РФ намагається наступати на південь у бік Слов'янська, але збройні сили України не дають їм рухатися. Рух на Захід також нейтралізується українськими військовими, тому за останні тижні окупанти особливо не просунулися, передає Апостроф TV.
"Рух з Балаклії також нейтралізується. ЗСУ розбивають мости і логістику навколо цього угруповання окупантів, яке потенційно може опинитися в котлі. Переправи в районі Куп'янська розбито. Склади там вже зруйновані, тому угруповання в Ізюмі буде братися в вогняний мішок. ЗСУ тиснуть на них з південних позицій. За останні кілька днів звільнили селище Озерне", - розповів він.
"Командування РФ охололо до Слов'янська і Краматорська, тому що рух з півночі зупинено ЗСУ, а інші напрямки (річка Сіверський Донець) проблемні для наступу. З півдня Слов'янськ прикриває Бахмут. Окупанти, збільшивши удвічі кількість військ, не можуть там домогтися успіху. В даний час цим містам в першу чергу загрожують саме артобстріли", - констатував полковник ЗСУ в запасі.
Ситуація в Харківській області
5 вересня в Генштабі ЗСУ розповіли, що в результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.
В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що президент РФ Володимир Путін, можливо, дав команду російським військам окупувати Харків. На думку фахівців, загарбники в Балаклії та Великій Комишувасі можуть будувати плацдарм для подальшого наступу на місто.
Заступник міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи ситуацію з загрозою наступу Росії на Харків, сказала, що ЗСУ розглядають будь-які подальші сценарії агресії ворога. За словами, Маляр, в рамках підготовки до таких варіантів розвитку подій створюються резерви і будуються фортифікаційні споруди.
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