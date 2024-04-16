Чи є ризик затоплення Києва: Світан відповів на погрози РФ бити по Київській ГЕС

Полковник запасу ЗСУ пояснив, чи можуть російські окупанти завдати серйозної шкоди такому об’єкту.

https://glavred.net/ukraine/est-li-risk-zatopleniya-kieva-svitan-otvetil-na-ugrozy-rf-bit-po-kievskoy-ges-10558118.html Посилання скопійоване

Світан відповів на погрози РФ бити по Київській ГЕС/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

З уст російських пропагандистів почали лунати заяви про те, що країні-агресорці Росії "потрібно знищувати українські ГЕС". Такі погрози прозвучали від пропутінського блогера Юрія Подоляки. Однак полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан наголошує, що російським загарбникам не вдасться втілити у життя такі плани.

Він зазначив, що знищення Київської гідроелектростанції – це довгий процес, який потребує серйозної підготовки. А в російських окупантів немає ресурсів, щоб втілювати такі заяви російської пропаганди у реальність, сказав Світан у коментарі 24 каналу.

Світан звернув увагу, що важливість є не в подачі інформації пропагандистами країни-агресорки Росії, а в підготовці ворогів до певних дій.

відео дня

Він наголосив, що окупантам довелося б дуже довго готуватися і старатися, щоб затопити Київ. Військовий експерт зазначив, що будь-яку українську дамбу неможливо просто зруйнувати крилатими або балістичними ракетами.

"Це повинні бути серйозні удари з авіабомбами досить довгий час, а такої опції в росіян немає", – сказав Світан.

Раніше президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар розповів чи можливий підрив Київської ГЕС. Він наголосив, що дамба проектується з урахуванням колосального запасу міцності, бо вона повинна утримувати мільярди тонн води. Гончар зазначив, що "якась окремо взята боєголовка ракети чи бомба у 500 чи 1500 кг питання не вирішить, адже йдеться про підрив десятків тисяч тонн надзвичайно міцної залізобетонної конструкції".

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Удари по ГЕС – останні новини

22 березня у ДніпроГЕС влучили 8 ракет, пошкодження значні. Об’єкт був тимчасово виведений з ладу.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов назвав мету удару РФ по ДніпроГЕС. Саму греблю зруйнувати ракетами нереально – її можна тільки підірвати зсередини, зазначив військовий експерт. За його словами, у росіян інша мета ударів по Дніпровській ГЕС. Окупанти прагнуть порушити гнучкість української енергосистеми.

В Укргідроенерго розкрили масштаби удару і зазначили, що поновлення дамби ДніпроГЕС потребує років. Через атаку РФ на дамбі було пошкоджене автодорожнє полотно, підкранові балки, де кран підіймає затвори, аби пропускати воду.

29 березня президент України Володимир Зеленський терміново скликав Ставку після того, як у ніч на 29 березня Росія атакувала Канівську та Дністровську ГЕС.

"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", – заявив Зеленський.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред